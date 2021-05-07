«ГАЗель NN» (New Next): появились подробности об оснащении

Фото: Instagram

Премьера «ГАЗель NN» (New Next) должна состояться уже в этом месяце. В конце апреля в Сети появился первый тизер новой модели, а сегодня стали известны некоторые подробности, касающиеся ее оснащения.

Новосибирская компания, специализирующаяся на продажах машин «ГАЗ», выложила в Сеть презентационные слайды, на которых были указаны доработки новой модели. Согласно им, «ГАЗель NN» будет комплектоваться линзованной светодиодной оптикой во всех комплектациях.

Таким образом, галогеновых фар у обновленной модели не будет вовсе. Кроме того, для автомобиля разработали полностью новое рулевое колесо с 3-спицевым дизайном, кожаной оплёткой и обогревом, в которое интегрированы подрулевые переключатели и кнопки активации и настройки круиз-контроля.

Фото: Instagram

В арсенал новой «ГАЗели» должны войти: камера и радар системы ADAS, камеры кругового обзора, два радара «слепых» зон и ультразвуковые датчики, а также система стабилизации, электрический стояночный тормоз и климат-контроль. Ожидаются также бесключевой доступ в салон и кнопочное зажигание. При этом из слайдов следует, что адаптивный «круиз» (ADAS) и новый руль появятся не раньше 2022 года.

Фото: Instagram

Суммарно же новая «ГАЗель NN» получит 56 конструктивных и технологических изменений.

Моторная линейка, как ожидается, будет включать в себя двигатели, знакомые по «ГАЗель Next»: это УМЗ Evotech в бензиновой и газовой (пропан-бутан) версиях, а также «турбодизели» ISF 2.8 на 150 л.с. и Volkswagen EA189 2.0 мощностью 136 «сил».