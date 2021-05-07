На аукционе продадут единственный уцелевший суперкар из «Форсажа»

Фото: W Motors

Онлайн-аукцион «RubiX» опубликовал список лотов, которые «уйдут с молотка» в ходе ближайших торгов. Среди них журналисты обнаружили редкий арабский суперкар Lykan HyperSport, который принимал участие в съемках седьмой части франшизы «Форсаж». Предварительные цены на автомобиль пока не публикуют, но ожидается, что они составят по меньшей мере несколько миллионов долларов.

Lykan HyperSport был разработан компанией W Motors, предприятие которой расположено в Арабских Эмиратах. Фирма, открытая в 2012 году, считается первым в истории разработчиком роскошных и быстрых машин на Ближнем Востоке.

В 2015 году W Motors специально для фильма «Форсаж» выпустила десять единиц Lykan HyperSport, девять из которых были уничтожены во время съемок. Таким образом, на аукцион будет выставлен единственный уцелевший автомобиль.

Фото: W Motors

Что касается суперкаров Lykan HyperSport, предназначенных для продаж частным клиентам, то их было выпущено еще меньше – всего 7 единиц. Стоимость каждого составляла 3 миллиона 400 тысяч долларов или 252 миллиона рублей.

Фото: W Motors

Суперкары комплектовали 3,7-литровым твин-турбированным двигателем немецкой фирмы RUF Automotive мощностью 780 лошадиных сил (960 Нм), работающим в связке с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. С места до первой «сотни» Lykan HyperSport разгоняется за 2,8-секунды, а его максимальная скорость составляет 395 километров в час.