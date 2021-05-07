На аукционе продадут единственный уцелевший суперкар из «Форсажа»

Онлайн-аукцион «RubiX» опубликовал список лотов, которые «уйдут с молотка» в ходе ближайших торгов. Среди них журналисты обнаружили редкий арабский суперкар Lykan HyperSport, который принимал участие в съемках седьмой части франшизы «Форсаж». Предварительные цены на автомобиль пока не публикуют, но ожидается, что они составят по меньшей мере несколько миллионов долларов.
Lykan HyperSport был разработан компанией W Motors, предприятие которой расположено в Арабских Эмиратах. Фирма, открытая в 2012 году, считается первым в истории разработчиком роскошных и быстрых машин на Ближнем Востоке.
В 2015 году W Motors специально для фильма «Форсаж» выпустила десять единиц Lykan HyperSport, девять из которых были уничтожены во время съемок. Таким образом, на аукцион будет выставлен единственный уцелевший автомобиль.
Что касается суперкаров Lykan HyperSport, предназначенных для продаж частным клиентам, то их было выпущено еще меньше – всего 7 единиц. Стоимость каждого составляла 3 миллиона 400 тысяч долларов или 252 миллиона рублей.
Суперкары комплектовали 3,7-литровым твин-турбированным двигателем немецкой фирмы RUF Automotive мощностью 780 лошадиных сил (960 Нм), работающим в связке с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. С места до первой «сотни» Lykan HyperSport разгоняется за 2,8-секунды, а его максимальная скорость составляет 395 километров в час.