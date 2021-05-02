Названы 5 самых популярных автомобилей в мире. 4 из них Toyota

Прошлый год оказался особенно сложным для всей мировой автомобильной промышленности, однако к его концу отрасль смогла продемонстрировать заметный прогресс. И хотя большинство стран, включая Россию, все еще находится на пути к восстановлению, глобальная ситуация, кажется, улучшается.

Вы когда-нибудь задумывались, какой автомобиль является самым популярным в мире? Редакция Daily-Motor.Ru проанализировав статистику за 2020 год выделила пять таких машин. Что самое интересное, сразу четыре из них оказались «Тойотами».

Toyota Hilux

Премьера Toyota Hilux состоялась в далеком 1968 году. Он зарекомендовал себя как исключительно надежный и прочный автомобиль. Сейчас этот пикап продают в восьмом поколении с множеством вариантов как бензиновых, так и дизельных двигателей. В России модель предложена с 2,7-литровым бензиновым агрегатом, а также с 2,4-литровым «дизелем». Как оказалось, именно Hilux является самым популярным автомобилем в мире, лидируя по спросу в 14 странах.

Toyota Corolla

Toyota Corolla является самым продаваемым автомобилем в истории. Его впервые представили еще в 1966 году, а сейчас он выпускается уже в двенадцатом по счету поколении. За 2020 год “Королла” оказалась лидером по спросу в шести странах мира. В России Corolla продают с 1,6-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы по цене от 1 миллиона 532 тысяч рублей.

Toyota Land Cruiser

Презентация этого рамного внедорожника состоялась в 1951 году. Первоначально он представлял собой военный автомобиль под названием Jeep BJ, но уже в 1953 году превратился в массовую модель, а в 1954-м получил известное по сей день имя – «Land Cruiser». Сейчас он является самым популярным автомобилем в шести странах мира.

Дебют нового поколения Land Cruiser (серия 300) состоится уже этим летом. В Россию его могут привезти в 2022 году. Пока же на нашем рынке представлена актуальная генерация Land Cruiser (индекс 200), стоимость базовой комплектации которой начинается от 5 миллионов 465 тысяч рублей.

Skoda Octavia

Octavia является самой продаваемой Skoda в линейке чешского автопроизводителя. Только за прошлый год ее приобрели по всему миру тиражом более 1 миллиона единиц. Первое поколение представили в 1996 году, а четвертая генерация вышла в конце 2019-го. Skoda Octavia – самый популярный автомобиль в шести странах мира. На российском рынке цены на актуальное поколение «Октавии» составляют минимум 1 миллион 473 тысячи рублей.

Toyota RAV4

Этот кроссовер впервые показали в 1994 году, а сейчас он предложен для покупателей уже в пятом поколении. На глобальной арене автомобиль доступен как в вариантах с бензиновыми двигателями, так и гибридными. В прошлом году Toyota RAV4 стала самой популярной машиной в пяти странах мира.

В России этот кроссовер пользуется особой популярностью, входя в ТОП-3 самых продаваемых SUV в стране за 2020 год. За пятое поколение RAV4 у нас на сегодняшний день просят от 1 миллиона 961 тысячи 500 рублей.