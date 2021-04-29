«ГАЗ» начал серийное производство CNG-автобусов «Вектор NEXT 8.8»

Фото: Группа ГАЗ

Группа «ГАЗ» приступила к серийной сборке автобусов «Вектор NEXT 8.8», работающих на сжатом природном газе (CNG).

Как выяснил Daily-Motor.Ru, это самая вместительная модель из флагманской линейки Павловского автобусного завода, работающая на природном газе. Вместительность автобуса составляет 59 мест, включая 23 посадочных места.

У Вектор NEXT 8.8 имеется версия «Доступная среда», которая включает в себя низкий уровень пола в задней части автобуса, просторную накопительную просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель.

Приводит в движение новинку газовый силовой агрегат ЯМЗ-534 с отдачей в 170 лошадиных сил, соответствующий экологическому стандарту «Евро-5». Объем газовых баллонов позволяет автобусу преодолевать на одной заправке до 600 километров.

Модель оборудована интегральным рулевым управлением и оригинальной передней подвеской, которые были были установлены в угоду лучшей управляемости и плавности хода.