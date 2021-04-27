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В Сети появилось фото группы новых Газелей NN

От: Михаил Романченко
Фото: соцсети

Премьера прототипов модернизированной Газели NN состоялась несколько лет назад. Тогда казалось, что «ГАЗ» вряд ли решится пустить нашпигованные различными опциями и электронными системами грузовики в серию, ближе к выходу в продажу упростив их до минимума. Эти домыслы развеяли появившееся сегодня в Сети фото, сделанное из кабины одной из серийных машин.

Судя по снимку, автомобилей собрано уже довольно много. Модели NN, как и ожидалось, получат новое выражение лица с видоизменённой решеткой радиатора, и, возможно, светодиодной оптикой.

Передняя панель – полностью новая, выполненная в современном стиле. По ее центру расположился цветной сенсорный дисплей с множеством приложений. Под ним установлен блок полноценного «климата» с индикацией распределения потоков воздуха и скорости обдува. Также на фотографии можно заметить кнопку деактивации системы стабилизации.

Щиток приборов тоже другой, по центру которого находится большой цветной дисплей. 

Фото: vk.com/avtozavod_152 

Официальной информации об агрегатной составляющей моделей NN нет, но можно заметить селектор механической трансмиссии с шестью скоростями. Представленный два года назад прототип был укомплектован 2-литровым двигателем Volkswagen. Какие двигатели получит серийная модель – пока неясно. 

Премьера новой Газели NN, как ожидается, состоится уже этой осенью на выставке Comtrans 2021.

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Премьера прототипов модернизированной Газели NN состоялась несколько лет назад. Тогда казалось, что «ГАЗ» вряд ли решится пустить нашпигованные различными опциями и электронными системами грузовики...

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