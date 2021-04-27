В Сети появилось фото группы новых Газелей NN

Премьера прототипов модернизированной Газели NN состоялась несколько лет назад. Тогда казалось, что «ГАЗ» вряд ли решится пустить нашпигованные различными опциями и электронными системами грузовики в серию, ближе к выходу в продажу упростив их до минимума. Эти домыслы развеяли появившееся сегодня в Сети фото, сделанное из кабины одной из серийных машин.
Судя по снимку, автомобилей собрано уже довольно много. Модели NN, как и ожидалось, получат новое выражение лица с видоизменённой решеткой радиатора, и, возможно, светодиодной оптикой.
Передняя панель – полностью новая, выполненная в современном стиле. По ее центру расположился цветной сенсорный дисплей с множеством приложений. Под ним установлен блок полноценного «климата» с индикацией распределения потоков воздуха и скорости обдува. Также на фотографии можно заметить кнопку деактивации системы стабилизации.
Щиток приборов тоже другой, по центру которого находится большой цветной дисплей.
Официальной информации об агрегатной составляющей моделей NN нет, но можно заметить селектор механической трансмиссии с шестью скоростями. Представленный два года назад прототип был укомплектован 2-литровым двигателем Volkswagen. Какие двигатели получит серийная модель – пока неясно.
Премьера новой Газели NN, как ожидается, состоится уже этой осенью на выставке Comtrans 2021.