Названы 5 самых экономичных моделей Lada

Фото: Lada

«АвтоВАЗ» позиционирует свою модельную линейку как бюджетную, и, соответственно, экономичную. Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала техническую информацию по всем автомобилям российского концерна, назвав пять из них с наименьшим аппетитом.

Lada Granta

Первая строчка досталась самой компактной модели «АвтоВАЗа» – Lada Granta. Ее паспортный расход топлива с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» в городском режиме составляет 8,7-литра. В загородном цикле автомобиль ест примерно 5,2-литра бензина, а в смешанном – 6,5-литра топлива на 100 км пути.

Lada Vesta

Ниже расположилась Lada Vesta. Тот же агрегатный набор, что и у «младшей» модели «АвтоВАЗа», из-за больших габаритов и веса заставляет флагмана Lada потреблять 9,3-литра бензина в городском режиме езды, 5,5-литра – на трассе и 6,9-литра в смешанном цикле.

Lada XRay

Третье место досталось Lada XRay с примерно такими же показателями, что и Vesta. Но обеспечивает их связка 106-литрового 16-клапанника и 5-диапазонной автоматизированной трансмиссии (АМТ). В городе такой набор потребляет 9,1-литра бензина, за городом автомобиль ест 5,6-литра, а в среднем – 6,9-литра на 100 километров.

Lada Largus

Недавно переживший обновление универсал/фургон Lada Largus занял в этом ТОП-е четвёртую строчку. Самый экономичный двигатель «Ларгуса» – это 8-клапанный агрегат на 90 «сил». Трансмиссия у этой модели одна – 5-ступенчатая «механика». В городском цикле такой тандем потребляет 9,8-литра на 100 км. Расход топлива в загородном режиме составляет 6,2-литра бензина, а в смешанном – 7,5-литра.

Lada Niva Legend

Замыкает пятерку самых экономичных моделей Lada единственный в этом списке внедорожник – Niva Legend. Устаревшая агрегатная связка 1,7-литрового 83-сильного восьмиклапанника и пятиступенчатой «механики» по паспортным данным потребляет в городе 12,1-литр бензина, на трассе – 8,3-литра, а в смешанном цикле – 9,9-литра.