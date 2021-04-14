ДомойАвтоновостиКитайская GAC обновила минивэн Trumpchi M6

Китайская GAC обновила минивэн Trumpchi M6

От: Алиса Шашкова
Фото: GAC

Китайская автомобильная марка GAC обновила минивэн Trumpchi M6, представляющий собой собрата модели GAC GN8, доступного в России. С рестайлингом автомобиль получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, а также приставку к названию Pro.

Внешне отличить обновленную модель от дореформенной можно по увеличившейся в размерах решетке радиатора, которая стала практически прямоугольной и растянулась до самого бампера с новыми хромированными вставками. 

В салоне появилась видоизмененная центральная консоль с крупным дисплеем и системой коммуникаций Huawei HiCar. В GAC улучшили материалы отделки интерьера, а также оснастили автомобиль системой автоматического управления (второго уровня). 

Моторная линейка минивэна, как ожидается, останется прежней, но может получить новые настройки.

Фото: GAC

Напомним, актуальный GAC Trumpchi M6 продают в «Поднебесной» по цене от 109 тысяч 800 юаней или 1 миллион 270 тысяч рублей по текущему курсу. Автомобиль проводит в движение полуторалитровая «наддувная» «четверка» мощностью 169 лошадиных сил и 265 Нм момента. В качестве трансмиссий предложены: 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний. 

Предыдущая статьяОбновленный Lada Largus FL превратили в рефрижератор Prima

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Китайская GAC обновила минивэн Trumpchi M6

Китайская автомобильная марка GAC обновила минивэн Trumpchi M6, представляющий собой собрата модели GAC GN8, доступного в России. С рестайлингом автомобиль получил модернизированный дизайн экстерьера...

Обновленный Lada Largus FL превратили в рефрижератор Prima

Honda рассекретила перед премьерой новый Civic

Самые дешевые Audi вышли в продажу в России

Haval показал тизеры нового флагманского кроссовера

Новый Kia Carnival вышел в продажу в России

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+