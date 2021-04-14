Китайская GAC обновила минивэн Trumpchi M6

Фото: GAC

Китайская автомобильная марка GAC обновила минивэн Trumpchi M6, представляющий собой собрата модели GAC GN8, доступного в России. С рестайлингом автомобиль получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, а также приставку к названию Pro.

Внешне отличить обновленную модель от дореформенной можно по увеличившейся в размерах решетке радиатора, которая стала практически прямоугольной и растянулась до самого бампера с новыми хромированными вставками.

В салоне появилась видоизмененная центральная консоль с крупным дисплеем и системой коммуникаций Huawei HiCar. В GAC улучшили материалы отделки интерьера, а также оснастили автомобиль системой автоматического управления (второго уровня).

Моторная линейка минивэна, как ожидается, останется прежней, но может получить новые настройки.

Фото: GAC

Напомним, актуальный GAC Trumpchi M6 продают в «Поднебесной» по цене от 109 тысяч 800 юаней или 1 миллион 270 тысяч рублей по текущему курсу. Автомобиль проводит в движение полуторалитровая «наддувная» «четверка» мощностью 169 лошадиных сил и 265 Нм момента. В качестве трансмиссий предложены: 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.