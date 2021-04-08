Машины Формулы 1 могут стать полноприводными

Фото: McLaren F1

С переходом на новый технический регламент болиды Формулы 1 могут сменить привод. Но произойдет это не раньше 2025 года и только в случае согласия всех команд чемпионата.

Как сообщил бывший технический директор FIA Жиль Симон, в Международной Автомобильной Федерации рассматривают такую возможность, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Тот факт, что полноприводные машины куда эффективнее с точки зрения рекуперации энергии, скорости и управляемости в поворотах, чем заднеприводные, является очевидным. Тем не менее, полный привод осложняет конструкцию автомобиля. Нам нужно оценить, правильный ли это шаг для Формулы 1 и стоит ли идти этим путем», – заявил господин Симон в интервью изданию «RacingNews365».

Напомним, вопрос о смене заднего привода на полный в «Королевских гонках» поднимался еще в 2017 году. Якобы на нем настаивали в Porsche, желавшие вернуться в Ф1. Однако с тех пор никаких подвижек в этом плане так и не произошло.