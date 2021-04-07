Great Wall готовит два новых брутальных пикапа. Их могут привезти в Россию

Great Wall G9. Фото: открытые источники

Китайский автомобильный гигант Great Wall готовит к премьере сразу два новых больших пикапа, которые обещает показать уже в этом месяце на автосалоне в Шанхае. Информации о них практически нет, зато есть фотографии и тизерные изображения.

Первая модель ранее засветилась в ходе тестовых испытаний. Автомобиль, облаченный на снимках в камуфляж, еще не получил серийного названия и пока проходит под заводским индексом G9. Машина явно стилизована под американский RAM, повторяя дизайн передней части этой модели. Технически новинка будет унифицирована с семейством Pao.

Great Wall G9. Фото: открытые источники

Второй пикап на этой неделе китайцы показали на тизерах (изображения ниже). Эта модель пока вообще не имеет названия, но предполагается, что она окажется куда дороже, чем G9. Автомобиль получит 3-литровый турбомотор, работающий в связке с 9-диапазонным «автоматом».

Новый флагманский пикап Great Wall. Тизер: Great Wall

Передняя подвеска этой модели будет выполнена на двойных поперечных рычагах. Сзади задействуют независимую четырёхрычажку. В качестве опции предложат пневмоподвеску и электронноуправляемые амортизаторы.

Новый флагманский пикап Great Wall. Тизер: Great Wall

Не исключено, что в будущем такие пикапы доберутся и до России, ведь Great Wall в прошлом году вернулась на наш рынок.