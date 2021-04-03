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Самый дешевый электрокар в Европе стал доступен для предзаказа

От: Алексей Шмидт

Компания Dacia объявила о старте приема заказов на модель Spring, являющуюся самым доступным электромобилем на европейском рынке. 

Сообщается, что с момента открытия сбора предзаказов на покупку этого электрокара оставили предварительную заявку более 6 тысяч человек. Пока автомобиль доступен для покупателей Румынии, Франции, Испании, Венгрии, Италии и Германии, но вскоре появится на рынках и других стран ЕС.

Стоимость самой доступной версии Dacia Spring (Comfort Plus) составляет 18 тысяч 100 евро с учетом НДС. Для оставивших предварительных заказ цена автомобиля будет на 1300 евро дешевле – 16 тысяч 800 евро. Кроме того, в зависимости от страны на эту модель будут действовать различные государственные субсидии.

Во Франции, например, стоимость Dacia Spring с учетом госпрограмм составит всего 12 тысяч 403 евро, а в Венгрии и вовсе 10 тысяч 900 евро.

Dacia Spring. Фото: Dacia

Напомним, электрокар Dacia имеет следующие габариты: длина – 3734, ширина – 1770, высота – 1516 мм. Размер колесной базы равен 2423 мм. Приводит в движение модель электромотор мощностью 33 кВт или 45 лошадиных сил (125 Нм). Максимальная скорость составляет 125 километров в час, а запас хода равен 225 километрам в смешанном цикле и 295 км в городе.  

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