В Китае обновили главного конкурента Geely Coolray

Roewe RX3 Pro. Фото: Roewe

Компания SAIC объявила о скором старте продаж на китайском рынке обновленной версии конкурента Geely Coolray – кроссовера Roewe RX3. С рестайлингом компактный «паркетник» получил к названию приставку Pro, а также обзавелся перелицованным внешним видом.

Судя по официальным изображениям, распространенным автопроизводителем, реформенная версия RX3 получила уменьшенную по сравнению с предшественником верхнюю радиаторную решетку. Нижняя, в свою очередь, стала больше. Кроссоверу достались новые фары, которые теперь светодиодные уже с базовой комплектации, а задние фонари сменили «начинку» и лишились хромированной полосы посредине.

За счет нового обвеса длина Roewe RX3 Pro прибавила 29 мм – до 4437 мм. Габариты остались без изменений: ширина равна 1804 мм, высота – 1651 мм, а размер колесной базы составляет прежние 2625 мм.

В салоне китайского кроссовера установили другую переднюю панель и рулевое колесо, а также новую «мультимедиа» с сенсорным дисплеем диагональю 10,1 дюйма (+2,1-дюйма к предшественнику). Она же отвечает за блок управления климатом в салоне.

Roewe RX3 Pro. Фото: Roewe

Двигатель у обновленного RX3 остался без изменений: это 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 125 лошадиных сил. Трансмиссия: 5-ступенчатая МКП или вариатор. Привод – только передний.

Цены на Roewe RX3 Pro объявят в ближайшие несколько недель. За дореформенную версию этой модели сейчас просят от 69 тысяч 800 юаней или 791 тысячу рублей по текущему курсу.