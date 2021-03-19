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Xiaomi приступит к разработке электромобиля в ближайшие месяцы

От: Алиса Шашкова
Электромобиль возможного партнера Xiaomi – компании LeEco

Компания Xiaomi вслед за Apple планирует выпустить собственный электромобиль. По неофициальным данным, к реализации проекта китайский технологический гигант может приступить уже в ближайшие месяцы.

Информацией о намерении Xiaomi приступить к созданию собственного электрокара поделился с изданием «Gizchina» источник, приближенный к гендиректору компании Лэй Цзюню. По его словам, разработка машины начнется уже в апреле, а за ее производство будет отвечать вице-президент Xiaomi Ван Чуан.

Разработка автомобиля может занять годы, поэтому, скорее всего, Xiaomi не реализует этот проект с нуля, а найдет партнера и создаст машину на его базе. 

Стоит отметить, что ранее Xiaomi официально опровергла планы по выходу на рынок электромобилей

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