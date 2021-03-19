Премьера седана Alpina B8 с 600-сильным мотором состоится 24 марта

Alpina B8. Фото: Carscoops

Компания Alpina Automobiles анонсировала дату премьеры нового седана B8, разработка которого завершилась не так давно. Автомобиль будет показан уже в следующую среду, 24 марта.

В основу модели ляжет платформа BMW 850i. Битурбированную 4,4-литровую «восьмерку» форсируют с 530 до 600 лошадиных сил, а 8-диапазонный «автомат» и полный привод перестроят под увеличенную мощность. Модернизации подвергнутся также подвеска и тормоза.

Alpina B8. Фото: Carscoops

В модельной линейке новинка расположится между BMW 850i и BMW M8. Разгон с места до первой «сотни» первого составляет 3,9-секунды, а второго – 3,2-секунды. Ожидается, что Alpina B8 будет ближе к 600-сильному седану M8.

Позже Alpina Automobiles, позиционирующая себя как самостоятельный автопроизводитель, выпустит версию B8 в кузовах купе и кабриолет, чтобы охватить полную гамму кузовов BMW 8-Series.