GAC начал испытания конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Новое поколение GAC GS8. Фото: Autohome

Китайский автопроизводитель GAC вывел на тесты новую генерацию флагманского внедорожника GS8. Автомобиль позиционируется компанией как конкурент японской модели Toyota Land Cruiser Prado.

Судя по фотографиям, опубликованным изданием «Autohome», новая генерация GS8 получит перелицованный дизайн передней части кузова, где появится новый капот и модернизированная оптика. Изменению подвергнется линия остекления, появятся другие бамперы, а задние фонари сменят форму.

Новое поколение GAC GS8. Фото: Autohome

По размерам реформенный GAC GS8 будет превосходить своего японского конкурента. Напомним, длина GS8, который сейчас продается в России, составляет 4836 мм, ширина равна 1910 мм, высота – 1770 мм. Размер колесной базы равен 2800 мм.

Новое поколение GAC GS8. Фото: GAC

Приводить в движение обновленный китайский рамный внедорожник будет 2-литровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил, работающий в связке с новейшей 8-скоростной автоматической трансмиссией и системой полного привода с блокировкой дифференциала. Кроме того, появится гибридная версия.

Премьера автомобиля запланирована на 19 апреля 2021 года, когда свои двери для журналистов и общественности откроет международный автосалон в Шанхае.