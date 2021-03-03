В России может вновь возникнуть дефицит автомобилей

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Российский автомобильный рынок может попасть под ту же негативную волну, что и глобальный, что вызовет дефицит автомобилей. Ее причиной может стать недостаток микросхем.

В случае с российским автопромом, то речь идет о модулях «ЭРА-ГЛОНАСС», без которых продавать автомобили в нашей стране запрещено. Как пишет издание «Кормесантъ» со ссылкой на собственные источники, пока дефицит микрочипов покрывается складскими запасами, но, в случае, если проблема вскоре не будет решена, то производство автомобилей в стране может быть приостановлено.

Ранее дефицит микрочипов охватил мировые рынки. Автопроизводители испытывали сложности с поставками микросхем для тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроники и мультимедийных систем.

Нехватка чипов в мире возникла из-за весеннего спада спроса на автомобили из-за коронавирусных ограничений, когда автопроизводители были вынуждены сократить заказы. Теперь же отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов.

Напомним, прошлый год в России ознаменовался резким ростом цен на автомобили, вызванным перебоями в поставках и сезонным увеличения спроса на машины после первой волны COVID-19. По неофициальной статистике, стоимость автомобилей на российском первичном и вторичном рынках за 2020 год прибавила более 10%.