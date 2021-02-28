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30-летнюю вишневую «девятку» продают за 1 млн рублей

От: Алексей Шмидт
ВАЗ-2109 1991 года выпуска. Фото: «Авто.ру»

Житель Москвы выставил на продажу вишневый ВАЗ-2109, который выделяется среди остальных своим состоянием и ценой. За свою машину владелец просит 1 миллион рублей. 

Такая высокая стоимость «девятки» обусловлена ее состоянием. Несмотря на 30-летний возраст автомобиль имеет отличный внешний вид и скромный пробег всего в 6 тысяч 400 километров. 

Машина сохранила множество деталей, установленных еще с конвейера. Заднее сиденье хэтчбека, например, до сих пор упаковано в заводской целлофан. Среди неоригинальных элементов указаны лишь легкосплавные диски, но и они соответствуют эпохе автомобиля. 

Автомобиль имеет необычную особенность – СТС старого образца, выполненный в виде книжки, что влечет за собой, соответственно, и номерные знаки старого образца серии x…МТ.

По словам владельца, львиную долю времени с момента покупки машина простояла в гараже. Следов коррозии на кузове, судя по снимкам, не наблюдается. 

30-летнюю вишневую «девятку» продают за 1 млн рублей

Алексей Шмидт - 0
Житель Москвы выставил на продажу вишневый ВАЗ-2109, который выделяется среди остальных своим состоянием и ценой. За свою машину владелец просит 1 миллион рублей.  Такая высокая...
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