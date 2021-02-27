Вездеход с кузовом «Оки» продают за 145 тыс. рублей

Фото: «Авито»

Умельцы из города Нижнекамск (Республика Татарстан) выставили на продажу уникальный вездеход, созданный на базе самодельной рамы и кузова малолитражки «Ока». За свое творение авторы проекта просят 145 тысяч рублей.

Объявление о продаже необычного автомобиля опубликовано на портале «Авито». Концепция вездехода проста: кузов от «Оки» установлен шасси собственного производства.

Автомобиль оборудован прицепом для перевозки грузов, который, параллельно, выступает и в качестве транца для навесного лодочного мотора. Вездеход имеет внушительный дорожный просвет в 60 см, а также способен подкачивать бескамерные колеса выхлопными газами.

По словам владельца, вездеход способен разгоняться до скорости в 60 километров в час на асфальте и 35-45 километров в час – на грунтовом покрытии. Его грузоподъемность при движении по воде составляет 100 кг, но на суше этот показатель увеличивается в три раза даже с учетом полной загрузки борта четырьмя людьми. Пробег машины равен всего 39 тысячам километров.