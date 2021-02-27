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В России предложили сделать техосмотр добровольным

От: Алексей Шмидт
Фото: открытые источники

Переход на новую систему техосмотра наделал в стране немало шума. В итоге реформу было принято перенести с марта на октябрь, когда к ней будут готовы все операторы. 

Накануне Общероссийский народный фронт (ОНФ) и вовсе выступил с инициативой отменить техосмотр для машин, принадлежащих частным лицам и неиспользуемых для работы в перевозках, сделав ТО добровольным.

В пресс-службе организации уточнили, что предлагают дать автомобилистам выбор – пройти ТО или же заплатить повышенный коэффициент за полис ОСАГО, а сотрудников ГИБДД наделить полномочиями по оперативному контролю над состоянием транспорта.

По словам главы рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, в большинстве случаев аварии на дорогах случаются из-за дефектов дисков и покрышек, «но их фактически на техосмотрах не проверяют», а сезонная смена резины делает такой контроль шин бессмысленным. Поэтому сама процедура прохождения ТО сейчас далека от совершенства. 

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