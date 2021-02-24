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Первая серийная партия Aurus Senat будет стоить 22 млн рублей

От: Алексей Шмидт
Aurus Senat. Фото: Aurus

Премиальная отечественная марка Aurus назвала стоимость первой партии серийных седанов Senat. Все машины из нее будут иметь максимальный вариант оснащения. Их цены будут начинаться от 22 миллионов рублей. 

В пресс-службе Aurus также подчеркнули, что стартовая цена Aurus Senat составит 18 миллионов рублей. Автомобили в таких версиях появятся в продаже позже. Финальная стоимость будет уточняться ближе к старту приема заказов на эту модель.

Напомним, серийное производство Aurus Senat ведется на мощностях завода Sollers в Елабуге. Отгрузки машин частным заказчикам должны начаться в мае 2021 года.

Люксовые седаны будут комплектоваться гибридной силовой установкой, работающей на базе 4,4-литрового бензинового V8. ДВС работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и электромотором. Привод – полный. 

Первая серийная партия Aurus Senat будет стоить 22 млн рублей

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