Домой Автоновости В основу «Русского Land Cruiser» ляжет броневик

В основу «Русского Land Cruiser» ляжет броневик

От: Михаил Романченко
Гражданская версия «Стрелы». Фото: открытые источники

Производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует выпустить новый внедорожник, в основу которого ляжет легкий броневик «Стрела».

По замыслу генерального директора компании, собирающейся наладить его сборку, новинка должна стать российским аналогом японской модели Toyota Land Crusier.

Первый эскиз примерного варианта дизайна гражданской версии «Стрелы» появился в открытом доступе летом 2020 года. Насколько он близок к тому, что в итоге будет выпускать ООО «ВПК», пока неизвестно.

Гражданская версия «Стрелы». Фото: открытые источники

Армейская модификация этого внедорожника располагается на ступень ниже знаменитого Тигр. Автомобиль имеет колесную формулу 4×4, а показатель его грузоподъемности составляет до 1000 кг.

Приводит в движение броневик 200-сильный дизельный двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой». Максимальная скорость – 155 километров в час.  

В основу «Русского Land Cruiser» ляжет броневик

Михаил Романченко - 0
Производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует выпустить новый внедорожник, в основу которого ляжет легкий броневик «Стрела». По замыслу генерального директора компании,...
Узнать больше

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro доберется до России в марте

Автоновости Ростислав Архипов - 0
Компания Chery назвала сроки появления в продаже новой версии кроссовера Tiggo 8 с приставкой Pro. Автомобиль будет предложен на российском рынке параллельно с обычным...

Какие проблемы ждут владельцев обновленной Lada Vesta FL

Автоновости Ростислав Архипов - 0
В 2022 году «АвтоВАЗ» планирует обновить одного из своих главных драйверов продаж – Vesta. Пока рестайлинговые автомобили проходят тестовые испытания наши коллеги с портала...

В Сети показали «Приору» за 10 миллионов рублей

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Паблик в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Клуб автомобилистов» опубликовал фотографии тюнингованной Lada Priora, стоимость которой, по мнению авторов поста, составляет 10 миллионов рублей....

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн Lada Largus FL

Автоновости Алиса Шашкова - 0
«АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте дизайн обновленного Lada Largus FL. Полученные компанией в ведомстве документы позволяют ей защитить ее внешний облик от копирования конкурентами. Автомобиль еще...

© Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+