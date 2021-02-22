В основу «Русского Land Cruiser» ляжет броневик

Гражданская версия «Стрелы». Фото: открытые источники

Производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует выпустить новый внедорожник, в основу которого ляжет легкий броневик «Стрела».

По замыслу генерального директора компании, собирающейся наладить его сборку, новинка должна стать российским аналогом японской модели Toyota Land Crusier.

Первый эскиз примерного варианта дизайна гражданской версии «Стрелы» появился в открытом доступе летом 2020 года. Насколько он близок к тому, что в итоге будет выпускать ООО «ВПК», пока неизвестно.

Гражданская версия «Стрелы». Фото: открытые источники

Армейская модификация этого внедорожника располагается на ступень ниже знаменитого Тигр. Автомобиль имеет колесную формулу 4×4, а показатель его грузоподъемности составляет до 1000 кг.

Приводит в движение броневик 200-сильный дизельный двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой». Максимальная скорость – 155 километров в час.