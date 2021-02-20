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Xiaomi ответит Apple выпуском собственного автомобиля

От: Алиса Шашкова
Фото: открытые источники

Китайский технологический гигант Xiaomi вслед за одним из своих главных конкурентов Apple рассматривает возможность выхода на автомобильный рынок. 

Речь идет о новой стратегической инициативе, которая подразумевает расширение отраслей, в которых представлена китайская компания. Конкретные решения пока не приняты, но обсуждения ведутся на высшем уровне, пишет местный портал «Gizmochina».

В случае, если проекту будет дан «зеленый свет», его возглавит соучредитель и гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь.

По данным источников, сейчас в Xiaomi рассматривают несколько вариантов выхода на автомобильный рынок, включающий как возможность разработки бесплотного электрокара, так и исключительно автомобильной электроники. 

Сама компания пока никак не комментирует появившиеся в Сети слухи. 

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