В Сети показали салон люксового седана Aurus Senat

Aurus Senat. Фото: Aurus

Компания Aurus готовится к началу сбора частных заказов на серийные люксовые седаны Senat. Российский бренд опубликовал на своей странице в Instagram первое фото интерьера этой модели, а также рассказал о его особенностях.

На выложенном снимке видно рулевое колесо, выполненное со «сдержанными линиями контуров», а также виртуальная панель приборов, на которой отображена работа «комплекса технологичных систем». В компании отмечают, что в отделке серийного Senat используется премиальная кожа, натуральное дерево и металлические элементы.

Ранее компания раскрыла цветовую гамму «товарного» седана Senat, который будет представлен в шести вариантах окраски кузова: белый перламутр, кофейный, стальной голубой, темно-синий, графитовый и черный.

Напомним, премиальная российская 4-дверка построена на «Единой модульной платформе». В качестве двигателя для нее предложен 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 лошадиных сил, работающий в паре с 9-диапазонным «автоматом» фирмы KATE, электромотором и полным приводом.

Продажи стартуют весной 2021 года.