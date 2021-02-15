Новый Suzuki Swift выйдет летом 2022 года. Первый рендер

Suzuki Swift 2022. Фото: BestCarWeb

Компания Suzuki определилась с датой запуска нового поколения хэтчбека Swift. По информации японского издания «BestCarWeb», премьера автомобиля состоится в июле 2022 года. Со сменой поколений Swift получит преемственный стиль и переедет на новую платформу.

Технической информации о новинке пока крайне мало, но есть первые прикидки, как она будет выглядеть. Судя по рендеру, дизайн хэтчбека будет в общих чертах повторять экстерьер актуальной генерации A2L, выпускаемой с 2017 года. По мнению авторов изображения, новому «Свифту» изменят фары, срезав их верхнюю часть, а также установят угловатую радиаторную решетку и полоски дневных ходовых огней снизу.

По данным инсайдеров, 1,2-литровый 4-цилиндровый агрегат в гамме Swift должен остаться, причем как в стандартном бензиновом исполнении, так и в умеренно-гибридном варианте. Но его топливная экономичность и мощность должны вырасти. Что будет с литровой «турботройкой» K10C мощностью 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровым 140-сильным ДВС – пока неизвестно.

Напомним, стоимость актуального Suzuki Swift в Японии начинается с отметки в 1 миллион 535 тысяч 600 иен или 1 миллион 70 тысяч рублей по нынешнему курсу. Автомобиль покинул Россию в 2014 году после обвала российской валюты по отношению к доллару и евро.