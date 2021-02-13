Серийный кроссовер Dacia Bigster: первый спецрендер

В январе Renault Group сообщила о плане развития брендов Dacia и Lada, попутно показав одиного из его первенцев – новый концептуальный кроссовер Bigster. Daily-Motor.Ru со ссылкой на дизайн ателье «SRK-Designs» представил, как будет выглядеть серийная версия этой модели, показав ее на специальном рендере.
Судя по выложенному в Сеть изображению, товарный Bigster будет отличаться от прототипа отсутствием дорогостоящих дизайнерских решений, таких как футуристичная оптика, рельефный пластиковый обвес, а также более простые колесные диски и зеркала заднего вида.
При этом черная накладка на переднем бампере, по мнению авторов рендера, в серийном Bigster будет выкрашена в серебристый цвет.
Напомним, новинка Dacia будет спроектирована на платформе CMF- B-LS, которая ляжет в основу также и новой Lada Niva. Не исключено, что в российской интерпретации Bigster получит название Niva Plus, но выглядеть такой автомобиль, скорее всего, будет заметно иначе.
Выход в продажу Dacia Bigster запланирован на 2025 год.