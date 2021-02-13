Серийный кроссовер Dacia Bigster: первый спецрендер

Серийный Dacia Bigster. Фото: SRK-Designs

В январе Renault Group сообщила о плане развития брендов Dacia и Lada, попутно показав одиного из его первенцев – новый концептуальный кроссовер Bigster. Daily-Motor.Ru со ссылкой на дизайн ателье «SRK-Designs» представил, как будет выглядеть серийная версия этой модели, показав ее на специальном рендере.

Судя по выложенному в Сеть изображению, товарный Bigster будет отличаться от прототипа отсутствием дорогостоящих дизайнерских решений, таких как футуристичная оптика, рельефный пластиковый обвес, а также более простые колесные диски и зеркала заднего вида.

При этом черная накладка на переднем бампере, по мнению авторов рендера, в серийном Bigster будет выкрашена в серебристый цвет.

Напомним, новинка Dacia будет спроектирована на платформе CMF- B-LS, которая ляжет в основу также и новой Lada Niva. Не исключено, что в российской интерпретации Bigster получит название Niva Plus, но выглядеть такой автомобиль, скорее всего, будет заметно иначе.

Выход в продажу Dacia Bigster запланирован на 2025 год.