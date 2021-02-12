Американский блогер назвал советскую «Волгу» устаревшей даже для своего времени

ГАЗ-24-10. Фото: YouTube

Калифорнийскому блогеру Дагу ДеМуро с 4 миллионами подписчиков на YouTube на тест попала советская «Волга» ГАЗ-24-10 1988 года выпуска. В ходе испытания автомобиля американец не стеснялся в выражениях, подвергнув отечественный автомобиль серьезной критике.

История тестовой машины довольно туманна. «Волга» сошла с конвейера в 1988 году и затем была приобретена неким ленинградским инженером, который практически на ней не ездил. Затем автомобиль каким-то образом попал за океан. Машина находится в идеальном состоянии, но, по мнению испытавшего ее блогера, выглядит смешно и нелепо для премиального автомобиля конца 80-х.

По словам Дага, машина сильно устарела даже для своего времени, заметно уступая американским моделям тех лет Ford Taurus и Lincoln Town Car. Критике подверглись ее дизайн, маломощный 2,5-литровый двигатель, непонятная приборная панель, отсутствие кондиционера, регулировки зеркал, центрального замка, а также ремней и подголовников на втором ряду сидений.

Но оказались в советской «Волге» и некоторые моменты, которые американец выделил: это цвет кузова, просторный салон и ее цену.

В итоге автомобиль получил от блогера оценку в 37 баллов из 100 возможных. Причем большинству из них машина удостоилась только за свою экзотичность и простор на заднем сиденье. Но стоит отметить, что Lexus LS400 образца 1990 года, ранее побывавший на тесте блогера, Даг оценил ненамного выше – в 43 балла.