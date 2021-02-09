Стало известно сколько автосалоны зарабатывают на покупателях

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Информацию о том, с чего и сколько складываются основные заработки автомобильных дилеров раскрыл гендиректор сети «Рольф» Светлана Виноградова.

По словам топ-менеджера, продавая машины автосалоны зарабатывают не столько с самой продажи, сколько с дополнительного оборудования.

На вопрос почему дилерам не интересно продавать автомобили за наличные госпожа Виноградова отметила, что прибыль с таких продаж является низкой и обычно сопоставима марже с самой машины. На минимальные комплектации этот показатель составляет примерно 2-3% (для бюджетных моделей это всего от 10 до 20 тыс. рублей), а в «топовых» вариантах достигает 10%.

Именно по этой причине дилерские центры стараются привлечь покупателей скидками за кредит, КАСКО и Trade-in, а также предлагают им расширенные гарантии, сервисные пакеты и аксессуары, которые стоят гораздо дороже, чем если их покупать в обычных магазинах.

«Голая продажа нового автомобиля ничего не приносит даже в таком успешном году, как прошлый. Сделка становится прибыльной от продажи дополнительных услуг – дополнительного оборудования, аксессуаров, кредитования и страхования», – заявила Светлана Виноградова в интервью изданию «Ъ».