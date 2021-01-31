Большой кроссовер GAC GS8 готовится к смене поколений на родине

GAC Trumpchi GS8 Фото: GAC

Китайский автопроизводитель GAC готовится к смене поколений своего большого внедорожника GS8, недавно вышедшего в продажу в России. В интернете накануне появились первые фотографии этой модели, сделанные во время ее испытаний на дорогах общего пользования.

В «Поднебесной» этот кроссовер GAC продают под брендом Trumpchi. Со сменой поколений автомобиль существенно преобразится внешне, получив увеличенную решетку радиатора и «клыки», а также другие задние фонари. Станет ли кроссовер крупнее, пока непонятно. Длина актуальной модели равна 4835 мм при колесной базе в 2800 мм.

GAC Trumpchi GS8 Фото: GAC

В салоне должны появиться новая передняя панель, другое рулевое колесо и виртуальная «приборка», а также мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

GAC Trumpchi GS8 Фото: GAC

Источники говорят, что, как и его предшественник, новый Trumpchi GS8 будет спроектирован на платформе Fiat, но ряд изданий указывает на возможное использование для этой модели собственной архитектуры GPMA, опробованной GAC в модели Trumpchi GS4. О том, какие двигатели получит автомобиль, пока не сообщается. Актуальный кроссовер в КНР продают с 2-литровым бензиновым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 252 лошадиные силы (390 Нм), сочетается с которым 6-скоростной «автомат». Привод у этой модели безальтернативный передний.

Презентация автомобиля состоится в течение этого года. О том, планируется ли привезти «второй» GS8 в Россию, данных пока нет.