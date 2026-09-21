Что означает WD-40 и почему его считают изобретением NASA

Жидкость WD-40 знакома практически каждому, кто хоть раз работал в гараже или домашней мастерской. Но мало кто знает, что означает его название и почему вокруг происхождения популярного спрея появился устойчивый миф о NASA.

Название WD-40 расшифровывается как Water Displacement, 40th Formula – «вытеснение воды, 40-я формула». Оно напрямую связано с историей разработки средства: Rocket Chemical Company работала над составом для аэрокосмических растворителей и обезжиривателей, а нужный результат был получен после сорока попыток.

Отсюда же начинается история распространенного мифа о NASA. На самом деле WD-40 появился в 1953 году, тогда как NASA было основано только в конце 1958 года. Поэтому американское космическое агентство не могло быть создателем продукта.

Связь WD-40 с космической программой действительно существовала, но возникла позже. Еще до появления NASA военный подрядчик Convair использовал средство в программе ракет Atlas для защиты от внешней коррозии.

В начале 1960-х годов аэрозоль уже применялся NASA, а в 1964 году WD-40 использовали на космическом корабле Friendship VII, которым управлял астронавт Джон Гленн во время полета вокруг Земли. Средство обеспечивало защитное покрытие корабля и помогло проверить его антикоррозионные свойства.

Именно этот широко освещавшийся эпизод, вероятно, и способствовал появлению версии о том, что WD-40 было создано NASA. Конкретных источников, объясняющих происхождение самого слуха, нет, поэтому его точную историю установить невозможно.

До космического применения продукт уже успел получить известность на Земле. В 1961 году после урагана «Карла», который нанес серьезный ущерб побережью Мексиканского залива США, Rocket Chemical Company увеличила производство WD-40 для помощи региону. Средство использовали при ремонте транспортных средств и оборудования, пострадавших от стихии.

В 1968 году WD-40 включили в наборы помощи американским военнослужащим во время войны во Вьетнаме. Его применяли для обработки оружия, чтобы защищать его от влаги в условиях жаркого, дождливого и болотистого климата, а сегодня эту жидкость выпускает множество разных производителей, а сама она стала неотъемлемым помощником для автомехаников и рядовых автовладельцев.

Средство используют для быстрого освобождения закисших резьбовых соединений, удаления следов битума и загрязнений, а также защиты металлических деталей от влаги. В автосервисах состав применяют при демонтаже заржавевших крепежей, обработке замков, петель и подвижных механизмов, когда требуется вытеснить влагу и облегчить движение деталей.

В том числе «вэдэшка» помогает убрать остатки клея и другие стойкие загрязнения с металлических и некоторых пластиковых поверхностей.