Voyah Dreamer 9 выдержал нагрузку шести минивэнов

Китайский автопроизводитель Voyah Automobile провела необычный стресс-тест нового флагманского минивэна Dreamer 9. В ходе испытания на нижний автомобиль установили еще пять машин, создав конструкцию высотой 10,8 метра. Нижний экземпляр сохранил устойчивость и не получил заметных деформаций.

Напомним, Voyah Dreamer впервые представили в 2021 году как крупный премиальный минивэн марки Voyah. В 2023 году модель пережила рестайлинг, затронувшее техническую часть и оснащение. Новое поколение Dreamer 9 станет следующим этапом развития флагманского минивэна.

17 сентября Voyah Automobile объявила об успешном завершении необычного испытания нового Dreamer 9. Компания проверила прочность конструкции методом штабелирования, установив несколько одинаковых минивэнов друг на друга.

Всего в испытании использовали шесть автомобилей. Высота каждого составляет 1805 мм, а после установки всей конструкции друг на друга ее высота достигла 10,8 метра.

Пять автомобилей, расположенных сверху, имели суммарную массу 18,1 тонны. Вся нагрузка пришлась на нижний Voyah Dreamer 9, который должен был выдержать вес расположенных над ним машин.

На кадрах с видеозаписи (иллюстрации к этой статье) видно, что автомобили поднимали и устанавливали с помощью крана. Для фиксации получившейся конструкции использовались тросы.

В ходе испытания нижний минивэн не продемонстрировал заметных деформаций. Двери продолжали открываться, а кузов сохранял стабильность на протяжении всего теста.

После завершения испытания Voyah заявила об успешном прохождении проверки на прочность. Компания использовала тест как демонстрацию способности конструкции выдерживать значительную нагрузку.

Сейчас продолжается подготовка Dreamer 9 к выходу на китайский рынок. Предварительные продажи нового флагманского минивэна начались 5 сентября. Стоимость заявлена в диапазоне от 429,9 до 529,9 тысячи юаней (от 5,4 млн – 6,7 млн рублей по текущему курсу)

Модель предлагается в трех версиях – Ultra, Ultra+ и Premium. Покупателям доступны подключаемый гибрид и полностью электрическая силовые установки, всего заявлено пять вариантов комплектации.

В стандартное оснащение нового минивэна входит высоковольтная архитектура с напряжением 800 В. Подключаемая гибридная версия получила тяговую батарею емкостью 65 кВт/ч и поддерживает сверхбыструю зарядку 5C.

С 20 до 80% аккумулятор PHEV можно зарядить за 12 минут. Полностью электрическая версия оснащается батареей увеличенной емкости на 120 кВт/ч.

Официальный запуск Dreamer 9 в КНР намечен на 22 сентября, а затем машину с большой долей вероятности можно будет ждать в России.