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Уникальный китайский карьерный самосвал Tonly TLE120 получил натрий-ионную батарею и зарядку за 20–25 минут

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Китай запустил первый карьерный самосвал с натрий-ионной батареей на 676 кВт/ч

Уникальный китайский карьерный самосвал Tonly TLE120 получил натрий-ионную батарею и зарядку за 20–25 минут
Фото: Tonly

Китай ввел в эксплуатацию первый полностью электрический карьерный самосвал с натрий-ионной батареей. Машина создана компаниями Hina Battery и Tonly Heavy Industry на базе модели Tonly TLE120 и получила аккумуляторную систему емкостью 676 кВт/ч. Главными особенностями проекта стали возможность полной зарядки за 20–25 минут и заявленный ресурс батареи более 8000 циклов.

Натрий-ионные аккумуляторы начали рассматриваться как альтернатива литий-ионным батареям благодаря доступности сырья и способности работать в сложных температурных условиях. В отличие от легковых электромобилей, тяжелая техника предъявляет к батареям другие требования – здесь особенно важны стабильная отдача энергии, долговечность и возможность быстро возвращать технику в работу.

В основе нового самосвала лежит платформа Tonly TLE120, адаптированная для установки крупной аккумуляторной системы. Машина предназначена для работы на коротких маршрутах в карьере и рассчитана на постоянную эксплуатацию под высокой нагрузкой.

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Уникальный китайский карьерный самосвал Tonly TLE120 получил натрий-ионную батарею и зарядку за 20–25 минут
Фото: Tonly

Аккумуляторная система серии Haixing разработана компанией Hina Battery. Ее общая емкость составляет 676 кВт/ч, а удельная энергия на уровне элементов достигает 165 Вт/ч/кг. Конструкция батареи адаптирована для стабильной подачи энергии электродвигателям и рассчитана на интенсивную эксплуатацию.

Производитель не раскрыл точный запас хода самосвала, однако заявил о возможности зарядить аккумулятор с 0 до 100% за 20–25 минут. Ресурс батареи при этом превышает 8000 циклов, что, по данным разработчиков, соответствует сроку службы самого грузовика.

Одним из преимуществ натрий-ионной технологии разработчики называют поведение аккумулятора при низких температурах. При охлаждении батарея демонстрирует меньшую деградацию емкости, что особенно актуально для карьерной техники, работающей в северных регионах зимой.

Уникальный китайский карьерный самосвал Tonly TLE120 получил натрий-ионную батарею и зарядку за 20–25 минут
Фото: Tonly

Еще одним преимуществом является сырьевая база. Натрий широко распространен в природе, поэтому производители рассчитывают снизить зависимость от лития и связанных с его добычей затрат.

При этом натрий-ионная технология пока уступает литиевой по плотности энергии. Для сравнения, предыдущие версии платформы TLE120 с LFP-батареями могли оснащаться аккумуляторами емкостью до 801 кВт/ч. Новая система предлагает меньшую емкость – 676 кВт/ч, но разработчики делают ставку на стоимость, термостабильность и скорость зарядки.

Новый Tonly TLE120 фактически становится испытательной площадкой для натрий-ионных батарей в тяжелой внедорожной технике. Его эксплуатация покажет, насколько эта технология сможет конкурировать с распространенными литий-железо-фосфатными аккумуляторами в условиях постоянных высоких нагрузок.

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