Почему нельзя долго держать руль вывернутым до упора

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Многие водители спокойно выкручивают руль до упора при парковке, развороте или выезде с тесного места, а затем продолжают удерживать его в крайнем положении. На первый взгляд ничего необычного не происходит: автомобиль стоит или медленно движется, колеса повернуты, а рулевое колесо остается неподвижным. Однако для некоторых элементов машины это один из самых тяжелых режимов работы.

Сам по себе полный выворот колес не означает, что рулевому управлению сразу грозит поломка, но продолжительное удержание руля в крайнем положении создает повышенную нагрузку на систему.

Наиболее заметно это проявляется у автомобилей с гидроусилителем руля. Когда колеса доходят до механического упора, дальнейшее перемещение рулевой рейки прекращается, а давление в гидросистеме достигает максимального значения. Перепускной клапан направляет поток обратно в систему, из-за чего насос продолжает работать с высокой нагрузкой. Если удерживать руль в таком положении длительное время, рабочая жидкость начинает сильнее нагреваться, а насос испытывает повышенную нагрузку.

Характерный гул или вой под капотом при полностью вывернутых колесах как раз может быть связан с работой гидроусилителя. Кратковременный звук во время парковочного маневра не означает неисправность.

Другое дело, когда водитель после достижения упора продолжает давить на рулевое колесо и удерживает его в таком положении. Регулярное повторение такой привычки создает дополнительную нагрузку на насос и гидравлическую систему.

При этом не стоит воспринимать полный выворот как что-то опасное само по себе. Во время обычной парковки или разворота водитель может без опасений довести колеса до крайнего положения, если это необходимо для выполнения маневра. Вопрос в продолжительности: после достижения упора нет смысла продолжать прикладывать усилие к рулю.

Существует еще один нюанс. Если автомобиль стоит неподвижно, поворот колес требует значительного усилия, поскольку шины фактически проворачиваются по покрытию с заметным сопротивлением. Это увеличивает нагрузку на рулевой механизм и шины и при регулярном повторении может ускорять их износ. Поэтому современные рекомендации для водителей сводятся к тому, чтобы по возможности выполнять такие маневры на небольшой скорости, а не вращать руль на месте.

Особенно это актуально для холодного автомобиля с гидроусилителем. Остывшая рабочая жидкость становится более вязкой, поэтому системе сложнее обеспечивать необходимое давление при повороте колес. Как раз поэтому не стоит без необходимости долго удерживать руль в крайнем положении сразу после запуска двигателя.

На автомобилях с электроусилителем ситуация другая. Здесь нет гидравлического насоса и рабочей жидкости, однако электромотор усилителя также испытывает повышенную нагрузку при повороте колес до упора. Электроника некоторых автомобилей может временно уменьшать степень усиления, если система нагревается.

Поэтому правило простое: полный выворот руля во время парковки сам по себе не является проблемой. После достижения крайнего положения не стоит продолжать давить на руль и удерживать его в упоре. Для короткого маневра это штатный режим работы автомобиля, а вот длительное удержание создает нагрузку, которой без необходимости лучше избегать.