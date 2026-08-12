Yamaha возродила оригинальные детали для культового двухтактного мотоцикла RZ250

Японская фирма Y’s Gear представила новые детали для восстановления Yamaha RZ250 ранних лет выпуска. Комплект предназначен для мотоциклов первой версии модели с индексом 4L3 и позволяет вернуть внешнему виду старых байков характерные элементы оригинального дизайна. Новые детали созданы в рамках проекта Yamaha по восстановлению комплектующих для исторических моделей и сочетают максимально близкое к оригиналу исполнение с современными технологиями производства.

Yamaha RZ250 дебютировал в 1980 году и стал одной из моделей, сформировавших популярность двухтактных спортивных мотоциклов. Байк получил 247-кубовый двухтактный двигатель с жидкостным охлаждением и стал заметной моделью Yamaha своего времени. Ранняя версия с индексом 4L3 сегодня пользуется большим интересом среди энтузиастов, занимающихся сохранением оригинального состояния таких 2-колесных моделей.

В Y’s Gear решили начать восстановление внешнего облика RZ250 с боковых крышек и задней части обтекателя. Производитель стремился сохранить не только общую форму деталей, но и характерную для оригинального мотоцикла текстуру и оформление. Одновременно в конструкции использованы современные материалы и технологии, которые не видны снаружи.

Первым вариантом стал комплект боковых крышек и заднего обтекателя в цвете New Pearl White. Детали поставляются уже окрашенными, а графические элементы нанесены на заводе. Стоимость такого набора составляет 88 тысяч иен (примерно 45,8 тысяч рублей) с учетом налогов. Каталожный номер комплекта – 4L0-247F0-00.

Для владельцев, которые предпочитают самостоятельно заниматься восстановлением мотоцикла, предусмотрена версия без окраски. Такой комплект стоит 44 тысячи иен (около 23 тысяч рублей) с учетом налогов и предназначен для Yamaha RZ250/RZ350. Боковые крышки выполнены из черной смолы, задняя часть имеет бежевый цвет. Графические элементы в стоимость набора не входят.

Отдельно Y’s Gear предлагает комплект графики для боковых накладок и задней части обтекателя. Его цена составляет 16 тысяч 500 иен (порядка 8 тысяч 600 рублей) с учетом налогов. Для версии в жемчужно-белом цвете использованы современные материалы, а сама графика сохраняет оригинальную цветовую гамму.

Новые комплектующие стали первой частью программы Yamaha по восстановлению деталей для исторических моделей. Следом за этим проектом стартует следующий, правда какой мотоцикл ляжет в его основу пока неизвестно.