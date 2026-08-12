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Yamaha возродила оригинальные детали для культового двухтактного мотоцикла RZ250

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Мотоцикл Yamaha RZ250 получил комплект деталей, воссоздающий легендарный дизайн 1980 года

Yamaha возродила оригинальные детали для культового двухтактного мотоцикла RZ250

Японская фирма Y’s Gear представила новые детали для восстановления Yamaha RZ250 ранних лет выпуска. Комплект предназначен для мотоциклов первой версии модели с индексом 4L3 и позволяет вернуть внешнему виду старых байков характерные элементы оригинального дизайна. Новые детали созданы в рамках проекта Yamaha по восстановлению комплектующих для исторических моделей и сочетают максимально близкое к оригиналу исполнение с современными технологиями производства.

Yamaha RZ250 дебютировал в 1980 году и стал одной из моделей, сформировавших популярность двухтактных спортивных мотоциклов. Байк получил 247-кубовый двухтактный двигатель с жидкостным охлаждением и стал заметной моделью Yamaha своего времени. Ранняя версия с индексом 4L3 сегодня пользуется большим интересом среди энтузиастов, занимающихся сохранением оригинального состояния таких 2-колесных моделей.

В Y’s Gear решили начать восстановление внешнего облика RZ250 с боковых крышек и задней части обтекателя. Производитель стремился сохранить не только общую форму деталей, но и характерную для оригинального мотоцикла текстуру и оформление. Одновременно в конструкции использованы современные материалы и технологии, которые не видны снаружи.

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Yamaha возродила оригинальные детали для культового двухтактного мотоцикла RZ250

Первым вариантом стал комплект боковых крышек и заднего обтекателя в цвете New Pearl White. Детали поставляются уже окрашенными, а графические элементы нанесены на заводе. Стоимость такого набора составляет 88 тысяч иен (примерно 45,8 тысяч рублей)  с учетом налогов. Каталожный номер комплекта – 4L0-247F0-00.

Для владельцев, которые предпочитают самостоятельно заниматься восстановлением мотоцикла, предусмотрена версия без окраски. Такой комплект стоит 44 тысячи иен (около 23 тысяч рублей) с учетом налогов и предназначен для Yamaha RZ250/RZ350. Боковые крышки выполнены из черной смолы, задняя часть имеет бежевый цвет. Графические элементы в стоимость набора не входят.

Yamaha возродила оригинальные детали для культового двухтактного мотоцикла RZ250

Отдельно Y’s Gear предлагает комплект графики для боковых накладок и задней части обтекателя. Его цена составляет 16 тысяч 500 иен (порядка 8 тысяч 600 рублей) с учетом налогов. Для версии в жемчужно-белом цвете использованы современные материалы, а сама графика сохраняет оригинальную цветовую гамму.

Новые комплектующие стали первой частью программы Yamaha по восстановлению деталей для исторических моделей. Следом за этим проектом стартует следующий, правда какой мотоцикл ляжет в его основу пока неизвестно.

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Фото:Y’s Gear, Yamaha

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