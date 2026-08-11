Первый Mercedes экс-футболиста Златана Ибрагимовича выставлен на продажу в Швеции

Фото: Blocket

Первый Mercedes-Benz, которым владел Златан Ибрагимович в начале своей профессиональной карьеры, выставлен на продажу в Швеции. Речь идет о купе Mercedes-Benz CLK 430 2001 года, которое футболист приобрел во время выступлений за «Мальме» перед переходом в «Аякс». Сейчас автомобиль принадлежит бывшему профессиональному хоккеисту Петеру Хассельбладу, связанному с «Мальме Редхокс». Машина сохранилась в хорошем состоянии и предлагается через шведский сервис объявлений Blocket за 199 тысяч шведских крон.

Mercedes-Benz CLK первого поколения дебютировал в 1997 году и выпускался в кузовах купе и кабриолет. Модель занимала место спортивного двухдверного автомобиля в линейке Mercedes-Benz и предлагалась с различными бензиновыми двигателями. Версия CLK 430 оснащалась 4,3-литровым V8.

Златан приобрел автомобиль в 2001 году, когда играл за «Мальме ФФ». Вскоре футболист перешел в амстердамский «Аякс», а затем продолжил карьеру в ведущих европейских клубах. Сам Mercedes после этого остался в Швеции и позднее был продан знакомому Златана в Мальме.

Нынешний владелец Петер Хассельблад купил машину прошлой зимой у друга. По его словам, отец продавца владел двумя такими автомобилями, но с возрастом решил продать один из них.

«Я купил ее прошлой зимой у друга, у отца которого было две такие машины. Он старел и хотел ее продать. Это очень хорошая машина, но у меня нет ни времени, ни возможности за ней ухаживать», – рассказал Хассельблад.

Фото: Blocket

У продавца есть личная связь с историей автомобиля. В начале 2000-х годов он выступал за «Мальме Редхокс», когда Златан совершал свой прорыв в футбольном «Мальме». По словам Хассельблада, хоккейная и футбольная команды часто обедали в одном месте, поэтому спортсмены регулярно встречали друг друга.

«Мы в хоккейной команде ели в том же месте, что и «Мальме ФФ», поэтому часто видели его там. Вот почему было здорово купить эту машину», – вспоминает Петер.

Златан владел Mercedes-Benz CLK 430 недолго, пока выступал за «Аякс». После перехода футболиста в туринский «Ювентус» автомобиль остался в Швеции. Позднее его приобрел знакомый Златана в Мальме, после чего машина оставалась в собственности местных жителей.

За все время купе проехало 71 918 км. По словам нынешнего владельца, автомобиль никогда не эксплуатировался зимой. Хассельблад также считает его состояние очень хорошим и перед продажей обратился к специалисту, который отполировал кузов.

«Он в совершенно новом состоянии, и у меня есть хороший специалист по восстановлению, который его отполировал. Думаю, автомобиль в таком же состоянии, как и новый», – заявил продавец.

У самого Хассельблада тоже есть заметная спортивная биография. Он был выбран на драфте НХЛ клубом «Калгари Флэймс», однако в Северную Америку так и не перебрался. Хоккейную карьеру Петер продолжил в Швеции, а после ее завершения занялся автомобильным бизнесом.

«Я завершил карьеру через пару лет после того, как Златан покинул «Мальме». Сейчас у меня автосалон, и я продаю автомобили. Но все знают, что сейчас в этой индустрии непросто. Поэтому перепродажа этого «Мерседеса» – это хороший вариант», – сказал Хассельблад.

Теперь Mercedes-Benz CLK 430 выставлен на продажу через классифайд Blocket. Там за автомобиль просят 199 тысяч шведских крон (примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу).