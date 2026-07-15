В Казахстане определились с ценами на новые кроссоверы Li Auto L9

Фото: Li Auto

Компания Li Auto (Lixiang) представила в Казахстане свой большой кроссовер L9. Это первая презентация машины за пределами «Поднебесной». Одновременно с этим были названы цены на такие автомобили на казахстанском авторынке. В отличие от России, где сейчас дилеры продают машины от официального дистрибьютора в единственной версии Ultra, у соседей такой вседорожник можно будет приобрести в «топовом» исполнении Livis.



Цены на новые Li L9 в Казахстане будут выглядеть следующим образом. Модификация Ultra обойдется покупателям в сумму от 43 миллионов 990 тысяч тенге (в России за такой кроссовер сейчас просят 10,9 миллиона рублей за машины 2025 модельного года), тогда как самая «жирная» версия Li L9 под названием Livis, недоступная на нашем рынке официально, будет стоить в РК минимум 51 миллион 900 тысяч тенге.

Li L9 дебютировал в 2022 году и стал флагманской моделью китайского бренда. Кроссовер занял вершину линейки компании, объединив трехрядный салон, богатое оснащение и силовую установку с увеличенным запасом хода. Именно L9 считается одной из самых известных моделей Li Auto на мировом рынке.

Фото: Li Auto

Li L9 представляет собой полноразмерный кроссовер с трехрядной компоновкой салона и рассчитан на перевозку шести пассажиров.

Автомобиль обладает внушительными размерами кузова (5,2 метра в длину, почти 2 метра в ширину и 1,8 метра в высоту), что позволяет обеспечить простор как для пассажиров первого и второго рядов, так и для тех, кто размещается сзади. Одной из особенностей модели остается богатое оснащение, которое включает широкий набор современных систем комфорта и электронных помощников.

Технически машина представляет собой последовательный гибрид, включающий в свой арсенал два электрических мотора на 449 лошадиных сил и 1,5-литровый турбодвигатель, который используется в системе в качестве генератора. С места до 100 километров в час китайский премиальный вседорожник разгоняется за 5,3 секунды, а средний расход горючего в нем равен примерно 5,9 литрам на 100 км.

Фото: Li Auto

В конце июня сообщалось, что выпуск автомобилей Li Auto могут начать в Казахстане. Якобы китайский автопроизводитель и местный мультибрендовый завод Allur, уже занимающийся сборкой машин многих «поднебесных» марок, подписали соответствующее соглашение. Впрочем, пока эти сведения не подтверждены официально.

Премьера флагманского кроссовера L9 может стать спойлером для реализации этого проекта. Если ему действительно дадут «зеленый свет», то Казахстан окажется первой страной в мире за пределами Китая, где будут производить машины Li Auto.