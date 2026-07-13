Первый высокоскоростной поезд РЖД становится реальностью: появились живые фотографии головного вагона

Изображение: РЖД

Проект первого российского высокоскоростного поезда для магистрали Москва – Санкт-Петербург продолжает развиваться. Несмотря на разговоры о возможном переносе сроков из-за финансовых сложностей, на заводе «Уральские локомотивы» завершили важный этап сборки будущего состава – специалисты впервые установили головной модуль и носовой обтекатель, а также опубликовали первые фотографии поезда.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург является крупнейшей инициативой РЖД в сфере пассажирских перевозок за последние десятилетия. В 2024 году были представлены первые официальные рендеры нового поезда, специально разработанного для движения по ВСМ со скоростью до 400 км/ч. Производство составов было поручено предприятию «Уральские локомотивы».

Согласно проекту, максимальная скорость нового поезда составит 400 км/ч, а эксплуатационная – до 360 км/ч.

Изображение: РЖД

Каждый состав будет состоять из восьми вагонов, включая вагон-бистро. При необходимости поезда смогут работать по системе многих единиц, объединяясь в составы из 16 вагонов для увеличения пассажировместимости.

Еще на этапе разработки испытания отдельных технологий проводились на участке Крюково – Алабушево протяженностью 128,5 км между Зеленоградом и Тверью.

Теперь проект перешел к следующему этапу. На предприятии «Уральские локомотивы» завершили примерку головного модуля и носового обтекателя будущего поезда.

Эти элементы имеют принципиальное значение для аэродинамики состава. Именно они позволяют снизить сопротивление воздуха при движении на скорости до 400 км/ч, уменьшить уровень шума и расход электроэнергии, а также формируют узнаваемый внешний облик нового российского высокоскоростного поезда.

Фото: ВСМ Москва — Санкт-Петербург/VK

Головной модуль представляет собой конструкцию из стеклопластика с металлическими закладными элементами. Он обеспечивает герметичность кабины машиниста при движении на максимальных скоростях.

Носовой обтекатель изготовлен с использованием полимерных и металлических компонентов и включает неподвижный и подвижный каркасы, приводной механизм и декоративные панели. Его задача – защищать оборудование поезда от снега, льда, пыли и грязи во время эксплуатации. На данный момент оба элемента уже окрашены в фирменные цвета будущего состава.

Во время примерки инженеры проверили соответствие деталей проектной геометрии, точность их сопряжения с кузовом вагона, а также работу всех подвижных механизмов. После подтверждения необходимых параметров специалисты смогут перейти к следующему этапу испытаний.

Согласно ранее озвученным планам, сборка первых серийных поездов должна начаться в 2026 году, а первый готовый состав РЖД рассчитывает получить в 2027-м. Именно эти поезда будут работать на первой в России высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.