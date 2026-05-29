Самым дорогим китайским автомобилем в России стал Hongqi Guoya

Китайские автомобили заполонили российский авторынок, но если раньше основным драйвером их продаж была относительно невысокая цена, то теперь в продажу выходит все больше премиальных моделей, цены на которые нельзя назвать бюджетными.

Одним из них стала 4-дверка компании Hongqi, получившая название Guoya. Этот роскошный и мощный седан стал самым дорогим китайским автомобилем, сейчас продающимся в России официально. Конкурировать ему предстоит с параллельно импортированными Mercedes-Maybach.

Внешний облик седана Guoya создавался экс-главой дизайн-отдела Rolls-Royce Джайлсом Тейлором. Машина получила внушительную решетку радиатора, фары, выполненные в стиле ретро, выдвижные эмблемы на капоте, а также вертикальные задние фонари, выполненные с оглядкой на оригинальные китайские фонари, использовавшиеся во дворцах.

В салоне новинка Hongqi предлагает множество элементов роскоши: от мягкой кожаной отделки с декоративными вставками из натурального дерева до 14,2-дюймового сенсорного дисплея и системы Face ID.

Машина премиального класса построена по канонам этого сегмента и ориентирована на пассажиров заднего ряда. Ее сиденья оснащены функцией массажа, вентиляции и режимом «нулевой гравитации» (практически горизонтальное положение). В дополнение к этому покупатели таких 4-дверок смогут рассчитывать на люксовую акустическую систему с 32 динамиками и 4D-вибрационной обратной связью.

Приводить в движение этот люксовый седан предстоит 4-литровому бензиновому мотору V8, развивающему 476 лошадиных сил мощности. Помимо него, предложат гибридную силовую установку на базе двигателя V6 на 380 «сил». На разгон с места до 100 километров в час у Guoya будет уходить 4,5-секунды.

За счет пневмоподвески, системы подруливания задней оси и самовосстанавливающихся шин путешествовать на таких седанах будет крайне безопасно и комфортно.

Продавать в России Hongqi Guoya собираются в двух комплектациях. Первая получит название Elegance и 5-местный салон (с мотором V6). Ее цена составит 27 миллионов 700 тысяч рублей. В «топовом» исполнении Imperial с 4-местным салоном и двигателем V8 стоимость вырастет до 31 миллиона 700 тысяч рублей.

Для сравнения, за завозимые в Россию по параллельному импорту Mercedes-Maybach сейчас просят от 29 миллионов рублей до 54 миллионов 500 тысяч рублей.

Появление Guoya показывает, насколько сильно изменился китайский автопром за последние годы. Если раньше бренды из КНР привлекали в основном доступными ценами, то теперь они пытаются завоевать аудиторию в сегменте ультрапремиальных автомобилей. И хотя конкурировать с Maybach будет непросто, сам факт появления таких машин в официальной продаже говорит о растущих амбициях автопроизводителей из КНР.