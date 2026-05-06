Однажды в Финляндии попытались создать мини-грузовик на базе Volkswagen, но получилось не очень: история Teijo

Автомобили Volkswagen нередко ложились в основу других европейских моделей. И далеко не всегда это были легковушки.

Так, к примеру, в 70-х годах прошлого столетия в Финляндии была предпринята попытка создания собственного мини-грузовика Teijo.

Главным инженером проекта выступил Макс Йоханссон – финн, имевший также опыт работы с гоночными болидами Formula Vee с двигателями VW. Финская автомобильная пресса получила доступ к заводским документам о прототипах Teijo в 1974 году, то есть за пару лет до начала их серийного производства.

Прототип грузовика представлял собой прочное шасси в стиле малотоннажника Basistransporter с кабиной из трехмиллиметрового армированного пластика, приклепанного к стальной конструкции. Все стекла были плоскими, а боковые окна – раздвижными.

В салоне прототипа отсутствовали какие-либо удобства: только голые поверхности и сиденья в стиле кемпинговых стульев 2CV, причем регулировка только водительского сиденья осуществлялась по направляющим.

Расположенный спереди 1,6-литровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением развивал 45 лошадиных сил и был соединен с четырехступенчатой механической коробкой передач с напольным рычагом переключения. Двигатель имел очень низкую степень сжатия, всего 6,6:1, поэтому мог работать на низкооктановом топливе.

В середине 1970-х годов было выпущено пятнадцать предсерийных грузовиков, чтобы выявить возможные проблемы на начальном этапе, что привело к многочисленным улучшениям: от более удобных сидений до усовершенствованных стеклоочистителей и более эргономичного расположения педалей.

Приборная панель была предельно простой: всего лишь спидометр от «Жука», установленный на пластиковом щитке панели перед водителем.

Одной из главных целей при проектировании Teijo было максимально высокое содержание отечественных комплектующих. В результате рама, кабина, кузов, шины, стекла, аккумулятор и проводка были изготовлены в Финляндии. Двигатель, трансмиссия, передняя подвеска, колеса, тормоза и детали рулевого управления были импортированы из Германии, что обеспечило 60% отечественной составляющей.

Серийная версия, анонсированная в конце 1975 года, выпускалась в двух вариантах, названных по длине колесной базы: Teijo 24 – для более короткого, восьмифутового грузовика, и Teijo 30 – для более длинного, десятифутового. Также была разработана версия самосвала.

Несмотря на относительно невысокие цены, Teijo так и не добился успеха ни с точки зрения эффективности эксплуатации, ни в плане продаж. В итоге с конвейера сошло всего 200 таких машин, которые сегодня иногда попадаются на европейских классифайдах.