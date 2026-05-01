Фотографии советского реактивного поезда вызвали у американцев смешанные эмоции

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
В зарубежных соцсетях набирает популярность обсуждение одного из самых необычных транспортных проектов XX века — советского скоростного вагона-лаборатории (СВЛ). Пользователи делятся архивными фотографиями и обсуждают технические решения, которые применялись в СССР задолго до появления современных высокоскоростных поездов.

Речь идет об экспериментальном вагоне, созданном в конце 1960-х годов. Инженеры оснастили его двумя турбореактивными двигателями от пассажирского самолета Як-40. Такой подход позволил разгонять состав без традиционной тяги через колеса (реактивная тяга фактически «толкала» вагон вперед).

Проект разрабатывался в рамках подготовки к запуску скоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Ленинградом. Основной задачей было изучение поведения стандартного железнодорожного вагона на скоростях свыше 160 км/ч — на тот момент это считалось серьезным технологическим вызовом.

Испытания показали впечатляющие результаты. В 1971 году СВЛ достиг скорости 187 км/ч, а уже в 1972 году – около 250 км/ч. По некоторым данным, в отдельных заездах скорость могла приближаться к 270–280 км/ч.

Несмотря на успешные испытания, от идеи серийного производства реактивных поездов отказались. Причины оказались вполне практичными: высокий расход топлива, экстремальный уровень шума и неподготовленность железнодорожной инфраструктуры для подобных скоростей.

Тем не менее, проект не был напрасным. Полученные в ходе испытаний данные использовались при создании первого советского высокоскоростного электропоезда ЭР200, который уже работал на традиционной тяге и был пригоден для регулярной эксплуатации.

Интересно, что подобные эксперименты проводились не только в СССР. В США также тестировали реактивные железнодорожные вагоны, что подтверждает общий интерес инженеров того времени к поиску новых способов увеличения скорости наземного транспорта.

Сегодня СВЛ остается ярким примером инженерной смелости и нестандартного подхода к решению задач, многие из которых актуальны и в современной транспортной индустрии.

Комментарии к фотографии, опубликованной на американском форуме «Reddit», состоят из смеси удивления, технического интереса и иронии. Большая часть из них хвалит этот проект, а некоторые и вовсе называют его «вершиной советской инженерной мысли».

ИСТОЧНИК:Reddit

