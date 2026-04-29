75-летний японец потратил 30 лет на создание лучшей в мире «мужской берлоги» с суперкарами, но теперь распродает свои машины

Текст: Алексей Шмидт
Опубликованы фотографии гаража-мечты из Японии, который постепенно пустеет

Все знают, что для мужчины, который является мотоциклистом или автомобилистом, нет места приятнее, чем собственный гараж. А когда в нем выставлены очень дорогие спортивные машины – это настоящая мечта.

Воплотить ее удалось 75-летнему японцу, который создал, возможно, лучшую «мужскую берлогу» с суперкарами. На это ему пришлось потратить более 30 лет.

Фотографии этого гаража-мечты появились в соцсетях. На протяжении 30 лет японец занимался коллекционированием автомобилей, постепенно, но уверенно пополняя свой гараж редкими и дорогими машинами.

Мужчина является большим поклонником Ferrari и Lamborghini, поэтому большую часть его коллекции составляют именно эти автомобили. На снимках, размещенных в социальных сетях, можно заметить среди машин в его гараже оранжевый Lamborghini Miura, а также ярко-желтый Ferrari F40. 

По слухам, однажды кто-то из богатых людей Японии хотел купить у него этот «Феррари» за 17 миллионов долларов, но получил решительный отказ.

Помимо суперкаров из прошлого господин Миура питает интерес к более современным спортивным автомобилям. Так, например, в его «мужской берлоге» находятся Ferrari Enzo и Ferrari LaFerrari.

В последние годы начали ходить слухи, что коллекция существует уже не в полном объеме, а сам ее владелец постепенно распродает свои машины. Утверждается, что все средства с их реализации идут на благотворительность.

Фото:epicwin_f50
Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

