В Японии создали 4-колесный электровелосипед для поездок в супермаркет за продуктами

Текст: Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения

Представлен новый инновационный вид транспорта для Японии

Электровелосипед LBIRD от Sun Emperor

Растущая популярность средств передвижения на короткие расстояния, таких как электросамокаты и электровелосипеды, подвигла японскую фирму Sun Emperor взяться за создание собственной инновационной модели в этом сегменте.

Разработчики приняли во внимание опасность двухколесных конструкций и наделили свой проект четырьмя колесами, назвав его LBIRD.

Утверждается, что получившееся в итоге СИМ (средство индивидуальной мобильности) не будет требовать наличия водительских прав, а также сможет разгоняться до скорости 20 километров в час.

Новый мини-электровелосипед внешне напоминает классический, но с двумя дополнительными колесами для лучшей устойчивости. Он оснащен большим багажным отделением по центру и может быть оборудован корзиной спереди.

За счет передних и задних дисковых тормозов LBIRD обеспечивает превосходную эффективность торможения.

Грузовой отсек электровелосипеда LBIRD от Sun Emperor

Приводят в движение эту японскую новинку два электромотора, максимальной отдачи которых достаточно для того, чтобы разгонять LBIRD до скорости в 20 километров в час. За счет небольшого аккумулятора (весом 37,6 кг) электровелосипед с четырьмя колесами способен проезжать без подзарядки до 50 км.

Максимальная грузоподъемность этой модели составляет 120 кг, что делает ее подходящей для поездок за покупками в супермаркет.

Кроме того, LBIRD способен преодолевать подъемы с уклоном до 33 градусов. На зарядку его батареи, согласно раскрытым данным, будет уходить около 7-8 часов.

