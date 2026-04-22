Внедорожник времен Второй мировой войны с современным двигателем V8 продают за полмиллиона долларов

Dodge WC-53 Carryall с мотором Hellcat V8

Ретро-мобили пользуются в мире очень большим спросом. А когда речь заходит о военных машинах, да еще и переделанных под современные, цены на них переходят все мыслимые пределы.

Разработчиком одного из таких автомобилей оказалась американская компания Desert Power Wagons, объединив внем в себе классический внешний вид военного внедорожника Dodge WC-53 Carryall (по прозвищу «Везу все») и 6,2-литровый современный мотор Hellcat V8 с турбонаддувом.

Уникальный вездеход окрашен в цвет серый металлик «Перец». Над ним трудились более 3000 часов несколько мастеров, что напрямую отразилось на итоговой цене этой машины, составляющей порядка 500 тысяч долларов (примерно 37,5-миллиона рублей).

Несмотря на то, что проект машины уходит корнями в историю (во времена Второй мировой войны), он представляет собой не реставрацию, а полное переосмысление автомобиля. Внедорожник сочетает в себе лучшее из двух миров: прочный американский дизайн довоенной эпохи и современные характеристики, а также возможности.

Установленный под капотом Dodge WC-53 Carryall турбомотор развивает 717 лошадиных сил, что для машины 40-х годов прошлого столетия было непостижимым показателем.

Мотор соединен с усиленной четырехскоростной автоматической коробкой передач TorqueFlite 48 RE, которая, как заявлено, обеспечивает мгновенную передачу мощности на колеса.

Дополнительно внедорожник оснащен кастомной 4-рычажной подвеской с амортизаторами King Shocks (с выносными резервуарами и регулируемой компрессией). В ее оснащение входит раздаточная коробка Bulldog Tough 241DHD, а также 18-дюймовые колеса, обутые в 37-дюймовые шины Toyo Open Country M/T.