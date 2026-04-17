Самая бессмысленная кольцевая развязка в мире: она ведет из ниоткуда в никуда

Текст: Михаил Романченко
Theres a random roundabout in the middle of nowhere in Hungary that cost millions to build and it doesnt go anywhere lead
Снимок: Google Earth

Дороги – сложная и неприятная тема во многих странах постсоветского пространства. В них вбухиваются огромные деньги, но далеко не всегда они соответствуют тому качеству, которого ждут автомобилисты.

Но неидеальные дороги сегодня можно встретить по всему миру. И Европа здесь не исключение. 

Живой пример – Венгрия, где в крайне странную кольцевую развязку были вложены миллионы долларов, но сама она ведет из ниоткуда в никуда.

Theres a random roundabout in the middle of nowhere in Hungary that cost millions to build and it doesnt go anywhere main
Со всех четырех сторон дорога граничит исключительно с травой. Вокруг нет никаких построек, кроме чего-то напоминающего маленький сарай.

Как известно, Европа помешана на круговых перекрестках (кольцевых развязках). Соотношение площади дорожных колец к площади квадратного километра, если такое сравнение вообще существует, в «Старом Свете» запредельное.

В Европе насчитывается около 150 – 200 тысяч круговых перекрестков. И на это есть причина. Как страны-члены ЕС, так и страны-кандидаты на членство в этой организации регулярно получают субсидии от Евросоюза. 

Theres a random roundabout in the middle of nowhere in Hungary that cost millions to build and it doesnt go anywhere
И это отлично объясняет, почему в Венгрии существует такая странная круговая развязка. Строительство таких развязок является быстрым и простым способом для политиков всех мастей положить в карман оставшиеся от проекта средства, особенно если каждая копейка в таких проектах оказывается не под учетом.

В итоге на свет появляются проекты так называемой «низкой сложности», которые легко утверждаются и финансируются, но фактически не несут в себе никакого практического смысла.

Для тех, кто заинтересуется этой круговой развязкой, вот как выглядят ее точные координаты: 46.8782496° с. ш., 16.8773647° в. д.

Михаил Романченко
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

