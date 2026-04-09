Автопроизводители не делают машины так, чтобы они ломались сразу после окончания гарантийного срока

Последние десятилетия одной из главных теорий в автомобильном мире является заговор автопроизводителей, в рамках которого они намеренно выпускают машины с деталями, которые выходят из строя ровно после окончания гарантийного срока. И, надо сказать, на то есть основания.

Большинство сталкивались с такими вещами на практике. Однако, если взглянуть фактам в лицо, чаще всего это совпадение, нежели следствие закулисных договоренностей среди мировых автогигантов.

Все дело в том, что разработать детали, которые бы выходили из строя в определенный момент времени, практически нереальная задача.

Добиться того, чтобы кривая фактической прочности детали начинала снижаться после определенного времени или количества циклов, практически невозможно, а добиться того, чтобы эта кривая была достаточно узкой, чтобы колесо отвалилось у значительного числа автомобилей клиентов на следующий день после окончания гарантии, просто невозможно.

Еще одна проблема, которая стояла бы перед автопроизводителями, если бы они действительно хотели, чтобы автомобиль вышел из строя сразу после окончания гарантийного срока, связана с особенностями их эксплуатации.

Если речь идет о 150 тысячах километров или трех годах использования, то главный вопрос состоит в том, эти км пройдены по гоночной трассе, или же при езде в пробках? Машина пребывает в гараже или под палящим солнцем? Разработать что-то, что будет выходить из строя в больших количествах сразу после определенного времени или пройденного расстояния, просто невозможно.

Но даже если бы это было возможно, автопроизводителям пришлось бы тестировать все эти компоненты не только на соответствие требуемым показателям долговечности, что они сейчас делают, но и доводить испытания до разрушения деталей. Это обошлось бы им в дополнительные сотни миллионов долларов и растянуло внедрение новых разработок на долгие годы.

Так что, если с машиной действительно что-то случается, вне гарантии или нет, можно быть уверенным – это не преднамеренно.