Украинский вездеход-амфибия Atlas «провалился» на торгах в США

Одним из самых популярных вездеходов-амфибий в мире является модель Sherp. Однако в последнее время у нее появляется все больше аналогов. Так, к примеру, в США создали свой TUT Titan, а затем тому же примеру последовали в Украине с моделью Atlas.

Недавно один из «Атласов» автомобилей попытались продать на торгах в Штатах, но безрезультатно. Машина, которая способна с легкостью преодолевать скалы, передвигаться по воде и разгоняться до 60 километров в час по суше, оказалась никому не нужна.

Вездеход-амфибия был построен в 2024 году. Практически сразу машина оказалась в США и поступила в продажу. Автомобиль выделяется такими элементами, как 25-дюймовые колеса, а также огромные покрышки, обеспечивающие ему плавучесть и тягу, необходимые для передвижения по воде.

Кроме того, такие машины оснащены 100-литровыми топливными баками, позволяющими преодолевать немалые расстояния без дозаправок.

В движение «Атлас» приводится полуторалитровым 4-цилиндровым турбодизельным мотором Renault с индексом K9K.

Двигатель использовался во множестве различных моделей Renault, Dacia, Suzuki, Nissan и Mahindra. Его мощность в конфигурации Atlas составляет всего 90 лошадиных сил и 220 Нм. Привод – полный, коробка передач – пятиступенчатая МКПП.

Внутри установлено три ряда сидений, есть кнопки включения блокировок переднего и заднего дифференциалов, а также запуска водяного насоса и управления автоматической системой подкачки шин.

В отличие от того же Sherp, который уже давно на рынке, продукция неизвестного производителя не вызвала у потенциальных покупателей Atlas доверия. Кроме того, машина оказалась слишком дорогой с минимальной отпускной ценой в 120 тысяч долларов (9 миллионов 625 тысяч рублей), достичь которой на торгах так и не удалось.