Показан исполинский внедорожник, у которого только одна шина стоит как новая Toyota Corolla

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
Hummer H1X3
Фото: Supercarblondie

В мире существует немало больших автомобилей, но все они меркнут на фоне внедорожника, который настолько велик и дорог, что только одна его шина стоит как новая Toyota Corolla. Фотографии этого автомобиля накануне опубликовал блогер «Supercarblondie».

Речь идет о машине Hummer H1X3 – уникальном творении, в котором и без того громоздкий Hummer H1 увеличен до абсурдных размеров.

В итоге габариты H1X3 примерно в 3 раза превышают размеры оригинала: его длина составляет 14-метров, а высота – 6,4-метра. Для сравнения, машина ближе по размерам к зданию, нежели к обычному внедорожнику.

Фото: Supercarblondie

Несмотря на свои огромные размеры, этот гигант не просто показная вещь, а реальный автомобиль, пригодный для передвижения по дорогам общего пользования. Под его капотом работает несколько дизельных двигателей, что позволяет машине развивать умеренные скорости.

Внутри предусмотрено несколько уровней с лестницами, в которых сосредоточены жилые помещения, что делает H1X3 одним из самых больших домов на колесах.

Hummer H1X3 interior
Фото: Supercarblondie

Владельцем этого внедорожника является шейх Хамаду Бин Хамдану Аль Нахайяну, член правящей семьи Абу-Даби. Его часто называют также «Радужным шейхом» за репутацию коллекционера автомобилей, который приобретает только уникальные, большие и иногда причудливые машины.

Утверждается, что только одна шина его гигантского внедорожника H1X3 стоит свыше 25 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей). Для сравнения, за эти деньги за границей сегодня можно приобрести абсолютно новый автомобиль Toyota Corolla. 

