ДомойАвтоновости сегодняНа продажу в России выставили самодельный снегоболотоход с кузовом от Toyota

На продажу в России выставили самодельный снегоболотоход с кузовом от Toyota

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения
1.OSZ4VbaAlc9u9TfOBnUCW0 1l8vK4pHPyoX0y8pWlG3N9pHVbvU3zs4
Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу необычный компактный снегоболотоход, собранный на базе вездеходного шасси ТГМ-072-01. В качестве кузова для него использовали автомобиль Toyota Duet — одну из самых малогабаритных моделей японского бренда.

Продавец оценивает самодельный транспорт в 730 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что машина оснащена автоматической коробкой передач и уверенно передвигается по глубокому снегу.

При этом в салоне сохранены базовые элементы комфорта: работают стеклоподъемники, освещение и отопитель. Также владелец рассматривает вариант обмена на снегоход.

В движение вездеход приводит бензиновый двигатель объемом 689 кубических сантиметров мощностью 68 лошадиных сил. Из-за компактных размеров кузова внутри могут разместиться только два человека, включая водителя.

Шасси ТГМ-072-01 относится к самодельным плавающим вездеходам типа «каракат», которые начали создавать еще в 1990-х годах. Такие машины предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья и часто оснащаются шинами низкого давления.

При этом точные характеристики подобных моделей могут отличаться, поскольку они не являются серийной заводской продукцией и собираются индивидуально или малыми партиями.

Читайте нас в GOOGLE NEWS

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+