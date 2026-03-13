Belgee X50 против Haval Jolion: кто лучше

Компактные кроссоверы остаются одним из самых популярных классов на российском рынке, и среди моделей, которые часто рассматривают как альтернативу друг другу, нередко упоминаются Belgee X50 и Haval Jolion.

Автомобили являются конкурентами и ориентированы на массового покупателя, однако их характер и позиционирование могут заметно различаться. Первый собирают в Белоруссии, тогда как второй сходит с конвейера завода в Тульской области. Кто из них лучше сказать затруднительно, но всегда можно сравнить характеристики и выбрать ту модель, которая максимально подходит запросам потенциального покупателя.

Belgee X50 представляет собой компактный городской кроссовер, построенный на платформе, знакомой по моделям Geely. Фактически это тот же самый Geely Coolray, который теперь скрывается под новыми шильдиками. Он отличается относительно спортивным дизайном с выразительной передней частью и немного покатой линией крыши.

Haval Jolion, напротив, выглядит более сдержанно и традиционно для сегмента, при этом кузов у него крупнее (длина 4472 мм против 4330 мм и ширина 1874 мм против 1800 мм), что отражается на внутреннем пространстве.

На втором ряду Jolion обычно воспринимается владельцами просторнее, а его багажник куда практичнее для семейных поездок (у Haval его объем равен 337 литрам, в то время как у Belgee он на 7 литров меньше).

Под капотом Belgee X50 используется турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра на 150 «сил», который работает в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Такая конфигурация делает модель динамичной для своего сегмента, а за счет грамотной настройки рулевого управления и подвески еще и неплохо управляемой.

В Haval Jolion также трудится турбированный двигатель 1,5 литра, однако в зависимости от версии он может сочетаться как с передним, так и с полным приводом. Мощность при этом может варьироваться: 143 л.с. в версии 2WD и 150 л.с. в варианте 4WD соответственно. У «Джолиона» не такой «острый» руль, но зато есть МКПП, которая отсутсвует у конкурента во всех комплектациях.

С точки зрения технологий обе модели предлагают цифровые приборные панели, крупные мультимедийные экраны и современные системы помощи водителю, а по уровню салонного оснащения являются практически идентичными автомобилями.

Что касается цен, то за Belgee X50 в базовой комплектации дилеры сегодня просят от 2 миллионов 479 тысяч 990 рублей, тогда как стартовый Haval Jolion стоит по РРЦ, заявленному на официальном сайте компании, от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Однако это не разгромная победа «Икс пятидесятого», ведь по прайсу машины идут практически вровень.

Если провести сравнение машин в самой доступной версии с роботизированными трансмиссиями, то «Джолион» выходит заметно дороже своей начальной модификации и стоит от 2 миллионов 449 тысяч рублей. То есть разница между машинами составляет всего 31 тысячу рублей.

Так кто же лучше? Все зависит от потребностей покупателя. Belgee X50 чаще воспринимается как более драйверский городской кроссовер для тех, кому важна динамика и компактность. Haval Jolion, напротив, выглядит более практичным вариантом для семьи и поездок за пределы города, особенно если требуется наличие полного привода и дополнительного пространства в салоне.