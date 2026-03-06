Канадский стартап разрабатывает военный электрический мотоцикл для бездорожья

В условиях продолжающейся электрификации автомобилей, а также на эти процессы решили обратить в том числе производители мотоциклов и даже военные.

Канадская компания NorthForge объявила о том, что начала разработку нового «батарейного» 2-колесного транспортного средства, «фишкой» которого станет способность ездить по бездорожью. В будущем эта модель может отправиться на службу в местную армию.

Подрядчиком для создания нового электрического внедорожного мотоцикла выбрана фирма eOutdoord. В ее арсенале уже есть один «батарейный» мотоцикл Dispatch, а в ближайшем будущем к нему присоединится еще одна модель.

Электрические мотоциклы Dispatch созданы с оглядкой на устранение основных недостатков традиционных военных транспортных средств – крупные тактические машины шумны и уязвимы для атак беспилотников.

Мотоциклы позволят обеспечивать водителям высокую скорость и маневренность, а специальный окрас позволит им добиться скрытности.

В NorthForge заявляют, что ее электрическая платформа решает проблемы современных военных мотоциклов, снизив акустические и инфракрасные сигнатуры, что затруднит обнаружение транспортного средства. Ее новый мотоцикл будет разработан для экстремальных условий эксплуатации, работая при температурах от -35°C до 45°C. Заявленный срок службы таких моделей составит до 10 лет.

За счет модульной конструкции их обслуживание будет упрощено, а возможность транспортировки по воздуху улучшена.

Подробные технические характеристики, а также информация о мощности и дальности хода таких мотоциклов на официальном сайте компании пока не раскрываются.