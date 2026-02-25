ДомойАвтоновости сегодняМикроавтобус особого назначения: как РАФ-2907 обслуживал Олимпиаду-80

Микроавтобус особого назначения: как РАФ-2907 обслуживал Олимпиаду-80

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2026 02 25 09.34.42 1
Фото: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Зимние Олимпийские игры 2026 года, проходившие в Италии, подошли к концу. Их обслуживанием занимались машины местного концерна Stellantis, включая автомобили брендов Maserati, Fiat и Alfa Romeo.

Но к Олимпиаде 1980-го года в Москве советская промышленность готовилась еще тщательнее, разрабатывая уникальные транспортные средства, максимально адаптированные под свои задачи.

Их дизайн сложно было назвать изящным, но все подчинялось задаче. По канонам советской инженерной школы форма уступала содержанию. 

504086613 18162418153360904 2285326315404169650 n 1
Источник: Колеса.ру

Одним из таких автомобилей стал микроавтобус Рижского автобусного завода (РАФ) с индексом 2907. Задача этой модели была символичной и сложной одновременно. Машине предстояло сопровождать олимпийский огонь из Греции в столицу игр и далее по советским городам-организаторам.

Специально для этого инженеры РАФ оснастили 2907-й мощными радиаторами, позволяющими предотвратить перегрев машины при длительной езде на невысокой скорости, сопоставимой со скоростью движения факелоносцев. 

В салоне машины установили особые держатели для факелов, обеспечивающие непрерывное горение огня во время его транспортировки. 

raf 2907 1 1
Фото: carsofussr

Помимо РАФ-2907 обслуживать Олимпиаду-80 предстояло и другим автомобилям Рижского автобусного завода.

Так, к примеру, модель с индексом 2910, полностью работающая на электричестве, была предназначена для перевозки судей. Чтобы избежать простоев из-за долгой зарядки аккумуляторов, инженеры предусмотрели систему быстрой замены батарей: их извлекали и устанавливали новые при помощи специального погрузчика.

Кроме того, собственные микроавтобусы были разработаны для членов Олимпийского комитета и мобильной медицинской лаборатории.

Олимпиада 1980-го года стала витриной советской инженерии. Специальная линейка микроавтобусов РАФ оказалась живым примером того, как местная промышленность способна адаптироваться к уникальным требованиям крупнейших международных событий.

Несмотря на то, что созданные для Олимпиады-80 машины не стали массовыми, они остались одними из самых необычных автомобилей для таких соревнований в истории. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Особый McLaren Senna с тюнингом от Lazante продадут...

Самым ненадежным автомобилем 2026 года признан популярный кроссовер...

Новый кроссовер Stellantis от Fiat разживется новомодным вариантом...

Новое поколение популярного бюджетника Honda «похудеет» на 90...

Простой и проходимый внедорожник Toyota вот-вот разживется новым...

Для Tesla Cybertruck придумали трансформер-комплект для кемпинга

Modellista придумала как эффектно «прокачать» новенький Toyota RAV4

Новый Audi Q7 обещает революцию в сегменте премиальных...

Рестайлинговый Lexus NX окажется гораздо агрессивнее предшественника

В Россию вернули кроссовер, который хотят себе почти...

Mitsubishi Pajero нового поколения почти готов к премьере:...

Cybertruck задешево: Ford бросит перчатку Tesla, выпустив пикап...

Новый Subaru Levorg лишится фирменного воздухозаборника на капоте

Следующее поколение Honda HR-V уже не за горами

Chery хочет отобрать покупателей у Ford Everest со...

Король внедорожных минивэнов может дожидаться смены поколения дольше,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+