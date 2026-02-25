Микроавтобус особого назначения: как РАФ-2907 обслуживал Олимпиаду-80

Фото: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Зимние Олимпийские игры 2026 года, проходившие в Италии, подошли к концу. Их обслуживанием занимались машины местного концерна Stellantis, включая автомобили брендов Maserati, Fiat и Alfa Romeo.

Но к Олимпиаде 1980-го года в Москве советская промышленность готовилась еще тщательнее, разрабатывая уникальные транспортные средства, максимально адаптированные под свои задачи.

Их дизайн сложно было назвать изящным, но все подчинялось задаче. По канонам советской инженерной школы форма уступала содержанию.

Источник: Колеса.ру

Одним из таких автомобилей стал микроавтобус Рижского автобусного завода (РАФ) с индексом 2907. Задача этой модели была символичной и сложной одновременно. Машине предстояло сопровождать олимпийский огонь из Греции в столицу игр и далее по советским городам-организаторам.

Специально для этого инженеры РАФ оснастили 2907-й мощными радиаторами, позволяющими предотвратить перегрев машины при длительной езде на невысокой скорости, сопоставимой со скоростью движения факелоносцев.

В салоне машины установили особые держатели для факелов, обеспечивающие непрерывное горение огня во время его транспортировки.

Фото: carsofussr

Помимо РАФ-2907 обслуживать Олимпиаду-80 предстояло и другим автомобилям Рижского автобусного завода.

Так, к примеру, модель с индексом 2910, полностью работающая на электричестве, была предназначена для перевозки судей. Чтобы избежать простоев из-за долгой зарядки аккумуляторов, инженеры предусмотрели систему быстрой замены батарей: их извлекали и устанавливали новые при помощи специального погрузчика.

Кроме того, собственные микроавтобусы были разработаны для членов Олимпийского комитета и мобильной медицинской лаборатории.

Олимпиада 1980-го года стала витриной советской инженерии. Специальная линейка микроавтобусов РАФ оказалась живым примером того, как местная промышленность способна адаптироваться к уникальным требованиям крупнейших международных событий.

Несмотря на то, что созданные для Олимпиады-80 машины не стали массовыми, они остались одними из самых необычных автомобилей для таких соревнований в истории.