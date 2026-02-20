Иностранные автомобили шпионят за своими владельцами: так считают военные

Фото: BYD

Недавно польские военные сделали интересное заявление. Китайским автомобилям был запрещен въезд на военные объекты страны, а персоналу, работающему на армию, запретили подключать рабочие телефоны к мультимедийным системам «поднебесных» машин, находясь дома.

Это может звучать как теория заговора, но, что самое интересное, в этом нет ничего безумного. И Китай это признал много лет назад.

Современные автомобили собирают большое количество данных: от информации с внешних камер до камер в салоне, GPS и мультимедийной системы, которая подключается через собственные интерфейсы к смартфонам. Все это делает их «худшим продуктом» с точки зрения конфиденциальности данных даже чем смартфоны, компьютеры или другая электроника.

Сегодня есть несколько случаев, получивших огласку, связанных со слежкой за владельцами машин автопроизводителями в угоду страховых и маркетинговых компаний (General Motors), а также в личных целях (Tesla).

С 2021 года Китай запретил или ограничил использование автомобилей Tesla на военных комплексах и других важных государственных территориях, опасаясь этого же эффекта – слежки.

Спустя 5 лет это опасение «дошло» до европейских стран и их военных. Особенно на фоне роста популярности китайских машин в странах ЕС. К примеру, только в Польше на долю автомобилей из КНР приходилось порядка 8% продаж в 2025 году. И вряд ли это окажется пределом в ближайшие годы.